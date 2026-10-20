A Coruña, zona tensionada donde más sube el alquiler de temporada y segunda en caída del permanente

Más de un año después de que A Coruña fuese declarada zona residencial tensionada para que en la ciudad se controlasen los precios del alquiler y se facilitase así el acceso a una vivienda estable, las estadísticas contradicen el propósito de la medida. El municipio coruñés es el segundo de España en este tipo de mercado donde más ha caído la oferta de alquiler permanente.

La fuente de datos es el portal inmobiliario Idealista, que en su último informe, correspondiente al tercer trimestre del año, refleja que San Sebastián es el ayuntamiento español con zona tensionada donde más se ha reducido el mercado de arrendamiento duradero, un 52%. Le siguen A Coruña y Bilbao con una caída del 41% respecto al mismo periodo de 2025.

El cambio a otra modalidad de arrendamiento que pronosticaban agentes del sector inmobiliario también se confirma en esta estadística: A Coruña es el mercado tensionado donde en el mismo periodo más ha crecido el alquiler de temporada, un 44%.

Según los datos de Idealista, en el conjunto del país la oferta de alquiler permanente ha caído un 10% en un año y la de temporada ya supone un tercio del mercado.

Solo en seis capitales de provincia la oferta disponible de arrendamiento duradero ha crecido en el último año y ninguna tiene la declaración de zona tensionada. La mayor subida del país se registra en Cáceres, con un incremento del 11%, seguida de Girona y Badajoz (4%), Las Palmas de Gran Canaria (2%), Granada y Cádiz (1% en ambas).

Cambio de modelo en el alquiler

Los límites que la zona tensionada aplica a los alquileres han motivado que propietarios de viviendas las retirasen del mercado permanente para decantarse por el arrendamiento de temporada, modalidad que favorece las estancias más cortas de estudiantes, trabajadores o deportistas.

El informe de Idealista sitúa por debajo de A Coruña entre los grandes mercados tensionados, a Vitoria con un incremento del alquiler de temporada del 37%, Bilbao (36%), Pamplona (14%) y San Sebastián (4%).

La legislación autonómica de Cataluña ha provocado que las cuatro capitales donde ha desaparecido más oferta de temporada sean catalanas: Girona la ha reducido un 63%, Tarragona un 58%, Barcelona un 37% y Lleida un 21%.

Tras los cambios en la oferta de temporada, San Sebastián se convierte en la ciudad con mayor peso de los alquileres de temporada, con un 62% de la oferta en esta modalidad, seguida de Cádiz (61%), Bilbao (59%), Barcelona (57%), Santander (52%), Almería (44%), Pamplona (42%) y A Coruña (42%).

Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “los datos del tercer trimestre aún no reflejan los descensos que podrían haber generado los decretos de vivienda y confirman que la intervención en el mercado sigue generando escasez allí donde se aplica: la oferta disponible de alquiler permanente cae de forma acelerada en las ciudades con precios topados y el conjunto del país pierde un 10% mientras el alquiler de temporada gana peso”.