La Xunta licitará por 10,6 millones la construcción de 58 viviendas públicas en Os Rosales, en A Coruña

La Xunta de Galicia dará los próximos pasos para construir 58 nuevas viviendas públicas en el barrio de Los Rosales, en A Coruña. El Consello da Xunta ha autorizado la licitación de las obras, con un presupuesto de 10,63 millones de euros, para levantar un edificio residencial en una parcela municipal cedida gratuitamente por el Ayuntamiento coruñés. La previsión es que el procedimiento de contratación se publique en los próximos días.

La promoción contará con viviendas de diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de los futuros residentes. En concreto, el inmueble dispondrá de 29 pisos de dos dormitorios, otros 22 de tres habitaciones y siete de cuatro. Todos ellos formarán parte de un complejo que incluirá espacios comunes, trasteros y dos plantas de garaje.

El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 10.638.892,43 euros. A esta cantidad se suman más de 472.000 euros destinados a la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como a la dirección de obra, por lo que la inversión total prevista por el Gobierno gallego supera los 11 millones de euros.

El proyecto ha sido redactado por la unión temporal de empresas formada por Naos 04 Arquitectos SLP y Manuel Vázquez Muiño. La edificación tendrá una superficie construida total de 8.951 metros cuadrados, de los que cerca de 6.800 estarán por encima del nivel del suelo.

Un edificio de siete plantas y cuatro portales

El inmueble se levantará en la parcela 5D de Los Rosales y contará con una distribución que combinará los espacios residenciales con las zonas destinadas a servicios e instalaciones. El proyecto contempla una planta subterránea para garajes y cuartos técnicos, una planta baja de acceso, siete alturas destinadas a viviendas y una planta bajo cubierta en la que se ubicarán los trasteros.

La organización de los accesos se estructurará en cuatro portales, cada uno con su propio ascensor y escalera. Según el diseño previsto, esta distribución permitirá que todas las viviendas dispongan de doble orientación, con el objetivo de favorecer las condiciones de iluminación y ventilación de los pisos.

Cada núcleo de comunicación contará también con espacios diferenciados para las instalaciones de agua, electricidad y telecomunicaciones, además de un cuarto de limpieza y una zona reservada para los residuos. El proyecto incorpora asimismo una estética específica para los soportales y la planta baja, que tendrán un acabado diferenciado del resto del edificio.

A Coruña suma 1.048 viviendas en desarrollo

La nueva promoción se enmarca en la colaboración entre la Xunta y los ayuntamientos gallegos para incrementar el parque público residencial. A Coruña figura entre los 18 municipios que han cedido gratuitamente suelo a la Administración autonómica para facilitar la construcción de este tipo de viviendas.

Con esta actuación, el Gobierno gallego continúa avanzando en su objetivo de duplicar el parque público de vivienda al cierre de 2028. Según los datos facilitados por la Xunta, en la ciudad de A Coruña se encuentran en distintas fases de desarrollo un total de 1.048 viviendas, incluidas las vinculadas al programa Rexurbe.

La licitación de Los Rosales permitirá avanzar en la contratación de una promoción que sumará 58 pisos al futuro parque residencial público de la ciudad. Su construcción queda ahora pendiente del desarrollo del procedimiento de contratación y de la posterior ejecución de las obras.