Venden una casa de piedra de 261 m2 con 4 habitaciones, piscina y licencia de vivienda vacacional

Idealista acaba de actualizar su listado de viviendas en venta en Galicia con la publicación de un anuncio que no deja indiferente a nadie: se busca dueño para casa de piedra de 261 metros cuadrados (m2) con 4 habitaciones, piscina y licencia de vivienda vacacional.

Si siempre has soñado con vivir rodeado de naturaleza sin renunciar a estar cerca de la ciudad o buscas poner en marcha un proyecto profesional vinculado al turismo rural, Rois (A Coruña) puede ofrecerte una gran oportunidad.

Una fantástica casa de 2 plantas con jardín exterior

Cocina típica gallega Idealista/Engel & Völkers

Engel & Völkers comercializa una fantástica propiedad a 15 minutos de la capital gallega. Se trata de una típica vivienda rural gallega de piedra construida a finales del siglo XIX y con una superficie de 261 m2 distribuidos en dos plantas.

Por un lado, la planta baja dispone de una cocina con lareira y fogón de leña y dos amplios salones comedor con horno gallego para "hacer cualquier tipo de asado o una barbacoa".

En la planta superior encontramos una sala de estar y lectura, desde donde acceder al balcón exterior; tres habitaciones dobles con baño propio y una suite "con impresionantes muebles de caoba tallados".

La vivienda se asienta sobre una amplia parcela ajardinada, con piscina, "cenador exterior para acomodar a 12 personas", varias fuentes y aparcamiento en superficie para varios vehículos.

Precio y ubicación

Su precio es de 1.250.000 euros y dispone de licencia turística vacacional desde el año 2010. De este modo, se presenta también como una excelente oportunidad de inversión, muy cerca de Santiago de Compostela y a poca distancia de otros enclaves de interés.

Tal y como detalla el anuncio publicado en Idealista, su estratégica ubicación permite, "sin dejar de estar en los más profundo del rural gallego", estar a 15 minutos en coche de la ciudad del Apóstol y a otros 15 de las playas de la ría de Muros y Noia.

"En el entorno natural en el que se ubica, se pueden observar y también participar en la vida cotidiana de la gente del lugar, donde se puede apreciar, aún hoy en día, una economía rural, donde la gente cuida sus pequeños rebaños de ovejas, vacas, terneros, gallinas y todo tipo de animales para su autoconsumo".

Actualizado el pasado 23 de septiembre, el anuncio de Engel & Völkers acumula un total de 4.157 visitas. Además, 48 personas han guardado el anuncio como favorito y otras 2 se han puesto en contacto a través del correo electrónico.