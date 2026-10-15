Los extranjeros reducen las compraventas de viviendas en Galicia: caen un 8,2% hasta julio

Capital extranjero apunta al mercado de la vivienda en Galicia. Esta es una tendencia reciente que advierte el sector inmobiliario en la comunidad, las inversiones internacionales en bloques residenciales, chalets de lujo, pazos, fincas o incluso aldeas enteras. Con crecimiento moderado en los últimos años, aunque ralentizado en los primeros seis meses de 2026.

De acuerdo con los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CEN), la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros en el primer semestre de este año ha caído un 12,8% respecto al mismo periodo de 2025, de 1.093 a 953 operaciones. El descenso es más acusado al compararlo con las 1.109 compraventas de la segunda mitad del año pasado, el 14%.

Se trata de la mayor caída interanual de este tipo de operaciones en Galicia desde el primer semestre de 2020, cuando el descenso fue más fuerte por el efecto de la pandemia del COVID.

Según la serie histórica de la estadística notarial, es la segunda caída más significativa desde 2017, lo que supone la ruptura de una racha de nueve años de crecimiento solo interrumpido por los primeros seis meses de 2020 (y levemente en el segundo semestre de 2023).

El registro más alto de operaciones se registró en la segunda mitad de 2025, refleja el CEN, tras años consecutivos de demanda constante, gran parte de ella concentrada en el mercado de viviendas de lujo.

Hace diez años, en todo 2016 se contabilizaron en Galicia 627 operaciones de estas características, más de 300 menos que en el primer semestre de este año.

El precio medio por metro cuadrado era de 852 euros hace una década, frente a los 1.088 euros de ahora. Este último registro supone un aumento del 5,2% en relación al primer semestre de 2025, cuando era de 1.034 euros. Pese a este incremento, este precio es el sexto más barato entre las comunidades.

El mismo escenario que en Galicia se dibuja en el conjunto de España, con una reducción del 13% interanual durante el primer semestre de este ano. Las 62.327 transacciones realizadas por extranjeros en este período representaron el 18,3% del total de compraventas de viviendas contabilizadas en el país, por debajo del 19,2% en el mismo período de 2025 y del 20,3% de 2024, en una sostenida tendencia descendente.

Por nacionalidades

Los compradores de Marruecos concentran el mayor número de operaciones en el primer semestre de este año, casi 5.000, el 8% del total, seguidos por los del Reino Unido, Italia, Rumanía y Alemania.

La comunidad autónoma con más compradores extranjeros no residentes es Valencia, seguida por Andalucía, mientras que el mayor número de residentes que hicieron estas transacciones se dio en Cataluña, por delante de Comunidad Valenciana.

En Galicia, el mayor peso de las operaciones de extranjeros no residentes lo representan los ciudadanos de Portugal (16,7%) y Alemania (14,3%). Los portugueses residentes son también los que más compran en la comunidad gallega (11,4%), seguidos por los venezolanos (8,3%).