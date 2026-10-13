La Xunta construirá 79 viviendas públicas en Carballo (A Coruña) con una inversión de 13 millones de euros

El Consello de la Xunta autorizó la próxima licitación del contrato para la ejecución de las obras de construcción de 79 viviendas de promoción pública en el municipio de Carballo, que se construirán en la parcela situada en la calle Médico José Manuel Lado, 18-20, cedida por el Concello.

La inversión total de la Xunta en esta nueva promoción pública se aproxima a los 13 millones de euros. Esta cantidad incluye el importe de la licitación del contrato para la ejecución de las obras, por valor de 12.496.788,78 euros, a los que se suman los cerca de 550.000 euros de la licitación para la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como para la dirección de obra.

El proyecto ha sido redactado por AM2-RYR UTE, Alexandre Mouriño Fernández y Rodríguez y Rivoira Arquitectos S.L.P. El edificio proyectado tiene una superficie construida total de 9.835,20 m², de los cuales 7.841,20 m² se encuentran sobre rasante.

Este nuevo inmueble dispondrá de 44 viviendas de dos dormitorios, 29 viviendas de tres dormitorios y 6 viviendas de cuatro dormitorios, hasta alcanzar un total de 79 nuevos hogares en este municipio coruñés. En cuanto a la distribución y los usos por planta, el edificio proyectado consta de una planta sótano destinada a garajes, trasteros y zonas de circulación.

La planta baja contará con seis viviendas de cuatro dormitorios y otra de tres dormitorios. También dispondrá de trasteros y locales para instalaciones.

Las plantas primera, segunda y tercera estarán destinadas a ocho viviendas de tres dormitorios y 12 viviendas de dos dormitorios por planta, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida.

Por último, en la planta bajo cubierta se dispondrán cuatro viviendas de tres dormitorios y otras ocho de dos dormitorios.