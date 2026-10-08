Venden nueve viviendas a 500 metros del mar en esta parroquia de alrededor de 700 habitantes

Foto de la obra de la promoción de obra nueva en Corrubedo, Ribeira (A Coruña) Idealista

Los precios de la vivienda en Galicia se encuentran en niveles desproporcionados, especialmente en las grandes ciudades. Por ello, cada vez más personas optan por trasladarse a municipios más rurales, donde pueden encontrar inmuebles con una mejor relación calidad-precio, en zonas mucho más tranquilas y con acceso a todos los servicios necesarios.

Un ejemplo de ello es esta promoción de nueve viviendas de obra nueva en Corrubedo, Ribeira (A Coruña), cuyas obras comenzaron hace apenas dos meses y que ya cuenta con siete viviendas reservadas. La promoción se encuentra a tan solo 500 metros del mar y ofrece diferentes tipologías, entre pisos y tríplex de dos, tres y cuatro habitaciones.

Siete viviendas ya están reservadas

Obra de la promoción de obra nueva en Corrubedo, Ribeira (A Coruña) Idealista

Esta promoción de nueve viviendas de obra nueva en Corrubedo, Ribeira (A Coruña), ha generado gran interés entre los compradores. Tanto, que apenas dos meses después del inicio de las obras, siete de las nueve viviendas que forman el proyecto ya están reservadas, tal y como ha confirmado Fernando Casas, gerente de la inmobiliaria Miraben, a Quincemil.

La promoción está formada por cuatro tríplex y cinco viviendas en planta, estas últimas distribuidas en cuatro inmuebles de dos habitaciones y uno de cuatro. Los tríplex, por su parte, cuentan con tres dormitorios distribuidos en las tres alturas. Disponen de garaje y trastero, aunque una de ellas no incluye plaza de garaje.

En cuanto a los espacios exteriores, únicamente las viviendas situadas en las plantas bajas dispondrán de una mínima terraza. "Van a poner unas pequeñas jardineras, más que nada a modo decorativo, y unos árboles", explica Fernando.

Actualmente, las obras avanzan con el objetivo de finalizar la construcción el próximo verano. "La previsión, si todo va bien con licencias y si la burocracia nos deja, es que los compradores puedan disfrutarlo ya el próximo verano", indica el gerente de la inmobiliaria.

De las dos unidades que todavía quedan disponibles, una corresponde a la vivienda de cuatro habitaciones, la más grande y también de mayor precio, mientras que la otra es uno de los tríplex.

Así es esta promoción de obra nueva

La promoción está formada por nueve viviendas de obra nueva situadas en la parroquia de Corrubedo, en el municipio coruñés de Ribeira, a tan solo 500 metros del mar. El proyecto ofrece diferentes opciones, con pisos y tríplex de dos, tres y cuatro dormitorios, por lo que puede adaptarse tanto a quienes buscan una vivienda habitual como a aquellos que quieren disponer de una segunda residencia cerca de la costa.

Sin duda, uno de los principales atractivos es su ubicación. Corrubedo es un entorno tranquilo en el que disfrutar de diferentes playas, el Faro de Corrubedo y el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo. La zona permite disfrutar de la naturaleza y del paisaje costero gallego, mientras que Ribeira y todos sus servicios se encuentran a muy poca distancia.

Precios de las dos viviendas disponibles, según Idealista: un dúplex de 66 m2 con tres habitaciones, terraza y garaje desde 166.000 euros; y un piso de 149 m2 con cuatro habitaciones y plaza de garaje desde 245.000 euros.