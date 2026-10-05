El BNG reprocha a Inés Rey su "silencio" mientras la alcaldesa de A Coruña defiende intervenir el mercado

La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira, ha valorado la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada este sábado en la ciudad como una movilización "histórica" y ha cargado contra la alcaldesa, Inés Rey, por lo que considera una falta de posicionamiento ante la protesta. La marcha reunió a miles de personas para reclamar medidas frente al encarecimiento de los alquileres, los desahucios y la especulación inmobiliaria.

Veira ha asegurado sentirse "muy orgullosa" de la respuesta ciudadana y, especialmente, de una juventud que, a su juicio, está movilizándose pese a los prejuicios que pesan sobre ella. "A Coruña fue un clamor por el derecho a la vivienda, una manifestación histórica y muy emocionante para todas las que estábamos en ella", ha señalado la nacionalista.

La portavoz del BNG también ha puesto el foco en el papel de los movimientos sociales, de los que ha destacado que "no van a parar hasta que haya una respuesta política". En este sentido, ha contrapuesto esa movilización con la actitud de la alcaldesa: "Estoy muy decepcionada con una alcaldesa que se dice socialista y que mantuvo el silencio absoluto sobre esta movilización".

Rey defiende intervenir el mercado de la vivienda

Inés Rey, por su parte, ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno central y ha situado el debate en la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda. La alcaldesa ha recordado los dos decretos que fueron rechazados recientemente en el Congreso y que incluían medidas para proteger a los inquilinos y contener determinadas subidas de los alquileres. La caída de estas iniciativas ha coincidido con las movilizaciones celebradas en distintas ciudades españolas, incluida A Coruña.

"La que hago es la misma que ha hecho el Gobierno, que ha trabajado en dos decretos que garantizaban la protección a los inquilinos, que se pudieran contener los precios, que los fondos buitre no vengan a expulsar a nadie de las ciudades subiendo los alquileres y especulando con la vivienda", ha defendido Rey.

La alcaldesa ha planteado además que existen dos maneras de entender la vivienda: como un derecho constitucional o como un bien de consumo sujeto a la especulación. En este segundo caso, ha responsabilizado al PP de políticas que, según ha afirmado, han favorecido la entrada de fondos de inversión en el mercado residencial.

Rey ha vinculado también la situación actual con las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha defendido que las políticas de vivienda necesitan respaldo parlamentario para poder desarrollarse. "Se gobierna con el BOE", ha afirmado, antes de reclamar una mayoría progresista que permita impulsar medidas para evitar desahucios, limitar las subidas de los alquileres y facilitar el acceso a una vivienda.

La alcaldesa ha defendido asimismo la intervención pública del mercado y ha citado como ejemplos la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado y la regulación de las viviendas de uso turístico. En la ciudad, el debate sobre la zona tensionada continúa además centrado en los 3,6 millones de euros de fondos estatales que el PSOE y el BNG reclaman a la Xunta para A Coruña.

"El mercado hay que intervenirlo. Ni se autorregula ni se regula y el libre mercado y el liberalismo lo único que hacen es ahondar en la brecha social", ha sostenido Rey. La alcaldesa ha añadido que las políticas de vivienda, en su opinión, afectan al conjunto de la ciudadanía y ha apelado también a los votantes de PP y Vox a posicionarse sobre este debate.