Firma de un convenio de cooperación entre la Xunta y la UDC para acercar a los estudiantes de Arquitectura las nuevas fórmulas de vivienda pública industrializada. Xunta de Galicia

Xunta y Universidade da Coruña impulsan el estudio de la vivienda industrializada entre los futuros arquitectos

La Xunta de Galicia y la Universidade da Coruña (UDC) colaborarán para acercar a los estudiantes de Arquitectura las nuevas fórmulas de vivienda pública industrializada y los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) residenciales.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el rector de la UDC, Ricardo Cao, firmaron este miércoles un convenio de cooperación en materia de formación e investigación. El acuerdo se desarrollará a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

La iniciativa busca que los alumnos elaboren propuestas de ordenación urbana y vivienda colectiva que permitan explorar nuevas estrategias para la producción residencial pública en Galicia. Para ello, la Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC) incorporará durante el curso 2026-2027 un módulo de investigación aplicada sobre vivienda pública industrializada dentro de su programa de trabajos de fin de máster.

Los estudiantes podrán elaborar un proyecto básico y plantear la ordenación de suelo residencial. Los trabajos deberán incluir tanto la ordenación del ámbito y sus correspondientes ordenanzas como un análisis del desarrollo urbano y de las edificaciones resultantes, prestando especial atención a las nuevas tipologías de vivienda y al empleo de técnicas industrializadas.

Proyectos sobre suelos propuestos por el IGVS

El Instituto Galego de Vivenda e Solo propondrá uno o varios ámbitos de suelo urbanizable sobre los que los estudiantes podrán desarrollar estos proyectos. Sus técnicos también colaborarán con la Escuela de Arquitectura mediante charlas dirigidas al alumnado.

La UDC se encargará, además, de publicar los trabajos académicos resultantes y organizar una exposición para mostrarlos. La colaboración incluirá igualmente un ciclo de conferencias sobre vivienda y urbanismo en el que participarán técnicos del IGVS.

La Xunta financiará el programa con una aportación máxima de 19.350 euros a la universidad. El convenio estará vigente desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2027.