La Xunta entrega en Santiago las primeras 24 viviendas de promoción pública en 19 años

Entrega de las llaves este martes por la tarde en Lamas de Abalde Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este martes la apuesta del Gobierno gallego por la construcción de vivienda, "un problema de todos los gallegos" que estos días está "mostrando toda su crudeza" a nivel nacional, ha destacado, y frente a lo que el Gobierno gallego, avanza, "no perderá el tiempo en nada que no sea construir" hogares, "viviendas dignas" a "precios que no condicionen la vida de nadie".

Lo ha hecho coincidiendo con la entrega de llaves de 24 viviendas de alquiler accesible en Lamas de Abade, los primeros pisos de promoción pública que se entregan en Santiago de Compostela en casi dos décadas y cuyos propietarios, ha informado la conselleira durante el acto, no empezarán a pagar el alquiler hasta diciembre.

Ante los adjudicatarios, Alfonso Rueda ha hecho hincapié en que la Xunta "está cumpliendo el compromiso" adquirido por el Gobierno gallego de "duplicar el parque público" de vivienda, llegando a 8.000 hogares antes de final de 2028, con "4.000 ya en marcha", de los que más de 430 están en Santiago de Compostela.

"Es un día para mucha alegría", ha dicho Rueda, en comparación con la intensa lluvia que caía en el exterior de la carpa instalada para la entrega de llaves, tras lo que ha puesto de relevancia la importancia actual del problema de la vivienda. "Hay dos maneras de afrontarlo: teorizando, hablando mucho, o esta, que es la que preferimos nosotros, ir construyendo poco a poco hogares y oportunidades para todo el mundo", ha aseverado.

El presidente gallego ha puesto en valor las viviendas que está llevando adelante la Xunta y, en particular, "este edificio" de Lamas de Abade, que ha definido como "vivienda digna para personas son dignas"; al tiempo que ha instado a que todos los adjudicatarios "sean conscientes del esfuerzo que hacen todos los gallegos" que "pagan estas viviendas con sus impuestos".

El objetivo del Gobierno gallego, ha dicho su presidente, es "seguir construyendo viviendas a un precio que no condicione la vida de nadie". "De todas las obligaciones que tenemos, esta es una de las fundamentales", ha zanjado.

Viviendas sociales en Lamas de Abade

Tal y como ha explicado la Xunta, los 24 pisos entregados este martes suponen la segunda entrega de llaves que realiza este ejecutivo, tras las 74 viviendas que se entregaron en verano en Pontevedra. Por lo que aseguran que en los próximos meses seguirán poniendo nuevos pisos a disposición de sus beneficiarios.

En su intervención, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha felicitado a los adjudicatarios, a los que ha anunciado que, para ayudarles con la puesta en marcha de los suministros, no se les empezará a cobrar el alquiler hasta el próximo mes de diciembre.

"Este es el final del trabajo conjunto entre la administración y el sector. Hoy no hablamos de futuro, hablamos de presente, hablamos de compromiso cumplido, de hechos", ha dicho la conselleira, explicando que estas 24 viviendas son "hogares modernos y eficientes".

Las 24 viviendas que se entregaron hoy en Lamas de Abade -de 1, 2 y 3 dormitorios- son de alquiler accesible. La renta mensual, con los descuentos aplicados, oscilará entre 117,72 y 224 euros mensuales.

Del total de los pisos entregados hoy, nueve fueron adjudicados a menores de 36 años, en cumplimiento de la reserva del 40% de las nuevas viviendas públicas en alquiler para esa franja de edad.

En total, en el edificio -que incorpora aerotermia y paneles fotovoltaicos en la cubierta- se invirtieron 4,8 millones de euros, de los que 1,1 provienen de fondos europeos.

Polémica por las invitaciones

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, lamentó por su parte la "falta de respecto institucional" de la Xunta al no haber invitado al Ejecutivo central al acto pese a que las viviendas cuentan con financiación estatal. En concreto, los pisos de Lamas de Abade recibieron más de un millón de euros a través del Plan de Recuperación.

"Somos conscientes de que o importante é construír vivenda e facilitar o seu acceso ás familias que o necesitan, pero consideramos que tamén é importante trasladar á sociedade unha mensaxe de que as administracións colaboran na solución deste problema e por iso a actitude da Xunta non é a mellor", indicó Blanco.

El también candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago acusó a la Xunta de rechazar invitar al Gobierno central al acto para "presumir dun proxecto conxunto" que demuestra que es posible colaborar entre administraciones, lanzando el mensaje contrario. Blanco confía en que el presidente de la Xunta "reconduza a súa actitude".

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han confirmado que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tampoco recibió invitación, aunque han declinado profundizar en el asunto.

Preguntada a este respecto, Allegue explicó que la Xunta "siempre mantuvo la lealtad" y el decoro "institucional" a la hora de invitar a otros representantes políticos a participar en sus actos. Respecto al de esta tarde, la conselleira de Vivenda replicó que "no hay ninguna aportación económica" por parte del Ejecutivo estatal y que el ayuntamiento no participó en la promoción.

"Por eso no fueron invitados", alegó Allegue, que señaló cuando se entreguen los inmuebles de la parcela cedida por el gobierno local, "por supuesto se invitará" a Goretti Sanmartín. Preguntada por las declaraciones de Blanco sobre la financiación central, la conselleira de Vivenda señaló que es "rotundamente falso": "La financiación es exclusivamente de la Xunta y tiene fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), es decir, fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central".

"Insuficiente"

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, invitó a reflexionar esta mañana durante la presentación del VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos sobre la situación de la vivienda.

"Estamos vivindo estos días en Santiago de Compostela e tamén noutras cidades do Estado outra forma de participar. A xente está saíndo á rúa, vímolo onte na Alameda e na Estación Intermodal, para demandar unha solución ao drama social que estamos a vivir coa vivenda", señaló Rozas, que añadió: "Esa tamén é unha forma de participar".

La edil de Compostela Aberta reivindicó que su partido defiende que la vivienda es un derecho constitucional que debe ser accesible: "Non pode funcionar como un activo financieiro ao servizo dos de sempre. En Santiago temos unha traxectoria local apostando por frear o uso turístico das vivendas, apostando para que sexan para residir e non un negocio".

"Estamos viviendo unha emerxencia social que require solucións", añadió Rozas, que apeló a todas las administraciones para encontrar una solución y, en concreto, se refirió a la Xunta como "administración competente" para que ponga a disposición de la gente un parque público de viviendas suficiente.

"Estos días escoitabamos por parte da Xunta de Galicia presumir en certa forma desas 24 vivendas que se construiron en Lamas de Abade en Santiago. 24 vivendas en 20 anos da para unha vivenda por ano, creo que claramente é insuficiente coa situación de emerxencia social que estamos a vivir", indicó la concejala horas antes de que se diera a conocer el contenido del llamado Decreto Maricarmen.

"Propaganda"

El BNG y el PSdeG, por su parte, han coincidido este martes en tachar de "propaganda" el acto convocado esta tarde en Santiago para entregar las 24 viviendas de promoción pública.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, defendió que la situación de emergencia habitacional es "responsabilidad directa" de las decisiones políticas, recordando que las competencias son en este caso de la Xunta: "Si no hay vivienda para las necesidades sociales y hay miles de personas esperando es por las decisiones políticas que tomó el Gobierno de la Xunta, entre ellas, paralizar durante 16 años la construcción de vivienda pública en nuestro país".

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, criticó por su parte a Rueda por "sacar pecho" con la primera entrega en 19 años. "Unas viviendas que vienen de la época de Touriño y que están financiadas con fondos del Estado", indicó la socialista, que concretó que en Galicia hay 36.500 personas inscritas en el registro de demandantes, "de los que el 85% solicitan un alquiler".

El portavoz parlamentario del PPde, Alberto Pazos, respondió a la oposición invitándola a acudir al acto y preguntar a las familias receptoras "si creen que estamos ante propaganda o ante la entrega real de hogares". Pazos defendió que "construir relatos es muy sencillo" pero "construir viviendas lleva un poco más". "Lo segundo da infinitamente mejores resultados que lo primero", concluyó el 'popular'.