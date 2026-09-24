A Coruña recibirá 3,6 millones y Santiago 1,6 de los fondos de Vivienda para las zonas tensionadas

Sin fecha todavía clara en el horizonte, las ciudades de A Coruña y Santiago recibirán conjuntamente más de 5 millones de euros del Ministerio de Vivienda por su declaración como zonas de mercado residencial tensionado. El importe será diferente para cada una de las urbes. La ciudad herculina recibirá 3,6 millones y la capital tendrá 1,6 millones de euros, que deberán destinarse en ambos casos a políticas de vivienda.

Así lo ha aclarado esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha detallado también a qué medidas concretas quieren destinar estos fondos, tal y como reflejaron en la solicitud de la zona tensionada.

Por una parte, el Concello quiere dedicar 2,4 millones de euros a la renovación integral de las viviendas de alquiler social que son propiedad municipal "para que se incorporen con carácter inmediato al mercado".

Por la otra, los 1,2 millones de euros restantes se destinarían a una convocatoria anual de ayudas directas para cubrir seguros de impago.

En este sentido, Rey ha enviado este jueves una carta tanto a la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, como a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Creo que son muy aceptables, son medidas que están en el plan y creo que no habrá ningún problema en que se destine a eso", añadió.

Discrepancias sobre quién gestionará los fondos

Una vez más, la alcaldesa reivindicó que sea el Gobierno municipal quien gestione estos fondos del Ministerio, frente a las reclamaciones emitidas este miércoles por la conselleira de Vivenda, que reclamaba lo propio para la Xunta de Galicia.

En este sentido, Rey ha insistido en que "los fondos tienen que revertir en aquellas ciudades que han hecho el trabajo de declarar zona tensionada, que vivimos y palpamos las necesidades que tenemos los ayuntamientos y así se le trasladó a la Xunta. No entiendo por qué hay una polémica que realmente no aporta a la ciudadanía. Deberíamos ser lo más respetuosos y colaborativos posible".

La alcaldesa tenía prevista una reunión este mismo jueves con la ministra de Vivienda que, por cuestiones de última hora, tuvo que posponer la cita.

En el acto de esta mañana también intervino la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia, Obdulia Taboadela, que remarcó que estos fondos "deben ser gestionados por los ayuntamientos que están haciendo mejor las cosas para dotar de vivienda asequible a sus ciudadanos y ciudadanas" y que el Gobierno había movilizado 59 millones de euros de fondos europeos para 1.200 viviendas en Galicia.

Por su parte, el PP de A Coruña ha emitido un comunicado esta mañana en el que critica que el Gobierno central no ha puesto en marcha construcción de pisos en la ciudad y que la Xunta de Galicia, que tiene las competencias en materia de vivienda, ha impulsado cerca de 5.000.

También critica la zona tensionada, aludiendo a que desde su declaración hay menos pisos disponibles (un 52%) en alquiler y que el precio de este aumentó de media un 11% en un año.

Según los datos publicados en el Observatorio de Vivenda dependiente de la Xunta, en julio de este año, las últimas cifras disponibles, el precio medio es de 755,2 euros al mes, con 349 fianzas emitidas, frente a los 759,5 euros de julio del 2025, cuando hubo 730 fianzas.