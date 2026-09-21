Recreación de las viviendas de uso compartido de la Xunta en Santiago. Xunta

Así serán los alojamientos compartidos de Santiago que promueve la Xunta para menores de 36 años

El Consello da Xunta ha dado hoy luz verde a la licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 60 alojamientos compartidos para menores de 36 años en Santiago de Compostela. Las viviendas se ubicarán en una parcela de la calle Xoán XXIII propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado este mediodía en rueda de prensa que esta es la tercera licitación de obras de los alojamientos compartidos que promueve su Gobierno tras los de Vigo (con 80 viviendas) y los de Lugo (con 50), y a la espera de que avancen los 150 previstos en A Coruña.

La licitación del contrato de obras en Santiago asciende a 7.290.454,85 euros. El proyecto, redactado por los arquitectos José Valladares Durán, Marcial Rodríguez Rodríguez, Alberto Redondo Porto, Martín de Cominges Carvallo y José Javier Villacé Rodríguez (Villacé y Cominges SLP + RVR Arquitectos, UTE Xoán XXIII), fue adjudicado por 262.570,00 euros.

¿Cómo serán las viviendas compartidas?

El edificio de San Xoán XIII contará con dos plantas de sótano y planta baja que actúan como base del conjunto. Por encima, habrá dos bloques independientes de cinco y cuatro plantas altas respectivamente.

El bloque 1, de mayor altura, estará paralelo a la avenida de Xoán XXIII y mantiene la escala de los edificios públicos adyacentes, y se resuelve con dos núcleos de comunicaciones en sus extremos.

El segundo bloque, de menor tamaño, presenta un único núcleo de comunicaciones y actúa como elemento de cierre edificado de la fila de viviendas tradicionales entre medianeras que desciende por la calle Costa Nova.

Recreación de las viviendas de uso compartido de la Xunta en Santiago. Xunta

Los inmuebles cuentan con tres salas de uso flexible por parte de todos los residentes, así como con lavandería y zona para tender la ropa comunitaria.

La mayor parte de los alojamientos (54) cuentan con un dormitorio, espacio de salón-cocina y baño. Los seis restantes cuentan con un segundo dormitorio.

La Xunta concreta que, además, se proyectan dos alojamientos adaptados a personas con movilidad reducida y dos plazas de garaje también adaptadas.

La gestión de los alojamientos, una vez construidos, corresponderá a la dirección general de Xuventude de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.