Defensa do Común denuncia que las obras del edificio de Maestranza, en A Coruña, sigan pese a estar paralizadas

Caseta de obra en otra de las parcelas de A Maestranza. Quincemil

Las obras de Maestranza vuelven a estar en el foco. Defensa do Común critica ahora que los trabajos para la construcción de un edificio en la parcela P2 continúen pese a la orden de paralización dictada por el Concello de A Coruña.

La entidad asegura que este jueves, 17 de septiembre, las obras de edificación continuaban en la parcela, a pesar de que la promotora no tendría autorización para comenzar la construcción del edificio. Además, critica que el Concello haya tardado más de tres meses en actuar desde que fue advertido de que los trabajos excedían de las excavaciones arqueológicas autorizadas.

Defensa do Común asegura que trasladó esta situación al Gobierno local el pasado 10 de junio, acompañando el escrito de fotografías, y que volvió a hacerlo el 31 de julio. Por ello, cuestiona que la paralización no se produjese hasta ahora.

Consultado por Quincemil, el concejal José Manuel Lage Tuñas explica que la actuación cuenta con "una licencia condicionada a la resolución de un proceso judicial". La promotora, señala, "tiene permiso para realizar excavaciones arqueológicas pero no para empezar la construcción del edificio".

Según el concejal, fueron los propios servicios municipales los que detectaron que los trabajos estaban yendo más allá de las actuaciones arqueológicas permitidas. "Servicios municipales detectaron que estaban trabajando más allá de los restos arqueológicos y por eso comunicaban una paralización y abrir un expediente", asegura.

Defensa do Común asegura que las obras continúan

Sin embargo, ahora, a pesar de la orden de paralización, Defensa do Común asegura que los trabajos siguen adelante. La entidad sostiene que esta misma mañana se continuaban realizando actuaciones que corresponden a la ejecución del edificio y no a los trabajos arqueológicos autorizados.

Entre ellas, menciona excavaciones, perforaciones de roca, voladuras, micropilotaje e instalación de una grúa torre. Por ello, reclama al Concello que adopte medidas "efectivas" para garantizar la paralización, como el precintado de la obra o el corte de suministros si los trabajos continúan.

La entidad también considera que la tardanza en actuar ha provocado que prácticamente toda la parcela edificable haya sido excavada hasta el nivel de roca, algo que, según denuncia, dificulta ahora el control arqueológico autorizado.

El Concello mantiene que la promotora puede realizar las excavaciones arqueológicas, pero no comenzar las obras de construcción del edificio, y que la paralización se produjo después de que los servicios municipales detectasen actuaciones que excedían de esa autorización.