Galicia, nuevo destino para grandes fortunas: compran aldeas, pazos y casas de lujo para vivir o hacer negocio

Una aldea vacía en venta en Bearíz (Ourense); un chalé de lujo en Sanxenxo (Pontevedra); un hotel rural con restaurante en Friol (Lugo); y una casa restaurada del siglo XVI en el Camino en Vedra (A Coruña). Cedidas

En A Pontenova (Lugo) se vende una aldea completa de 17 casas por 1,6 millones de euros. Hay otra más asequible en Bearíz (Ourense) por 125.000 euros. En Pontevedra, un pazo del siglo XVII con capilla cuesta tres millones. En la provincia de Lugo, otros ocho pazos o casas señoriales (alguna con piscina, otras a reformar), entre 350.000 euros y 3,5 millones.

A pie de costa, un chalet nuevo en Oleiros (A Coruña) vale 1,6 millones. Por otro moderno en Viveiro (Lugo) se piden 850.000 euros y uno de lujo en Sanxenxo (Pontevedra) alcanza los 2,4 millones de euros.

Estas son algunas de las propiedades más caras de Galicia, unas en el litoral, otras en el interior y en entornos rurales. Aparecen en la web de Galician Country Homes, donde hay anuncios "para todos los bolsillos". La inmobiliaria reafirma la consolidación de una tendencia que se empezó a notar en los últimos años: el interés de inversores extranjeros por adquirir propiedades como estas para residir o hacer negocios en Galicia.

A finales de la década pasada Mondoñedo, en la Mariña lucense, protagonizaba informaciones en los medios por la atracción que suscitaba en capitales extranjeros. De Países Bajos, Italia y Colombia llegaban inversores en busca de oportunidades de negocio o lugares para el retiro. Empezó entonces una corriente que se ha mantenido y ha diversificado intereses en otras zonas de Galicia.

Aldea completa con instalaciones para turismo rural en A Pobra do Brollón (Lugo). Cedida

"Diría que últimamente nos encontramos con clientes que nos solicitan operaciones más laboriosas. Se da un perfil de inversores que quieren rentabilizar sus proyectos, para lo que nos piden ayuda para montar una estructura empresarial nueva con la que manejar sus negocios o para cambiar radicalmente de vida", explica Rosy Costoya, una de las fundadoras de Galician Country Homes.

Un establecimiento hostelero que reemplaza a otro, un hotel boutique, una finca para poner en marcha un colegio alternativo, un centro terapéutico o una granja, una vivienda unifamiliar o colectiva desde la que teletrabajar, un complejo de turismo rural. Son ejemplos, menciona Costoya, de negocios que en el extranjero, y también en agentes de inversión nacionales, atraen en el territorio gallego.

¿Por qué Galicia?

El sector inmobiliario no duda en resaltar los "privilegios" de Galicia como factores que determinan la puesta en funcionamiento de la mayoría de estas operaciones. Mejor clima, calidad de vida, precios inmobiliarios más asumibles. Más: el trato humano, la riqueza de la tierra y el entorno.

Zona común de una casa del siglo XVI restaurada en Vedra (A Coruña). Cedida

"Llevamos 25 años con esta empresa. Cada vez que vamos a ferias y congresos vemos que se descubre Galicia como una obra de Picasso con el velo puesto", compara Costoya.

"En vez de elegir los típicos sitios turísticos, los inversores miran a Galicia por la meteorología, más amable que en el sur de la Península; por los precios baratos que se dan en Ourense; por la comida; por la vida que hay en la calle... Ese es el privilegio que buscan".

Destinos y orígenes

A Coruña por el clima, Lugo por la montaña, Ourense por los precios, o Pontevedra "por las fortunas en Sanxenxo, Cambados y las Rías Baixas, el dinero que se mueve". Por unas u otras razones fluye el capital en las provincias del paraíso inmobiliario gallego.

Las rutas del Camino, añade la responsable de Galician Country Homes, están en el foco reciente de estos capitales. En el trayecto o en su entorno, en zonas donde poder abrir y gestionar un hotel con encanto donde antes había un pazo, o un restaurante que sucede a una gran finca con vivienda.

Construcciones de la aldea de Lebozán (Ourense). Cedida

Países de Sudamérica, Ucrania, República Checa, Sudáfrica, Reino Unido, Países Bajos, Marruecos, España. También "personajes conocidos". "En vez de seguir eligiendo el turismo típico, inversores de estos países miran a Galicia. No dejan los negocios que tienen en el sur para el verano o en los Pirineos para invierno, pero buscan otros lugares".

Unos gastan "capital importante" en un lugar en estado de abandono al que intuyen "potencial"; otros hacen cambios menores en propiedades con una inversión "más ajustada". "Hay quienes han trabajado y ganado mucho y gastan para vivir de lo trabajado".

Asesoramiento para las operaciones

Los inversores suelen tener sus propias estructuras empresariales para adquirir propiedades en el extranjero de diversas maneras, tanto para comprar naves industriales como edificios enteros o fincas.

Hotel rural, a la venta por dos millones, en el Camino primitivo en Friol (Lugo). Cedida

En Galicia también pueden recibir el asesoramiento del sector inmobiliario especializado, y Galicia Country Homes realiza trámites administrativos de inversión a través de un equipo multidisciplinar para facilitar las operaciones.

Consultoras o despachos de abogados instaladas en las cuatro provincias también ofrecen servicios integrales de representación legal (formalización de contratos, gestión fiscal, trámites catastrales) a clientes extranjeros durante todo el proceso de compra de inmuebles, garantizando seguridad jurídica conforme a la normativa aplicable.