Venden una aldea con 3 casas, finca de casi 7.000 m2 con árboles frutales y buenos accesos a la ciudad

A tan solo 35 minutos en coche de Lugo se encuentra este singular conjunto rural en venta, formado por varias edificaciones y rodeado de una finca de grandes dimensiones. Entre ellas destaca una amplia casa con encanto y carácter señorial, que conserva todo el atractivo de la arquitectura tradicional gallega.

En total, la propiedad está compuesta por tres edificaciones, una de ellas con posibilidad de habilitarse como dos viviendas independientes. Un conjunto con mucho potencial ideal para crear un hogar en pleno rural gallego, lejos del barullo y de la masificación de la ciudad.

Un prado con árboles frutales e invernadero

Edificaciones del conjunto rural a la venta Aldeas Abandonadas

A unos 35 minutos en coche de Lugo y a pocos kilómetros del Camino de Santiago se encuentra este increíble conjunto rural, una propiedad que conserva parte de su esencia y la arquitectura tradicional de Galicia de los siglos XVII y XVIII.

El conjunto está rodeado de naturaleza, siendo la tranquilidad la gran protagonista de su entorno. Cuenta con varias edificaciones de piedra, amplios espacios exteriores y una finca de casi 7.000 metros cuadrados, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para quienes quieran destinarlo a turismo rural.

Una de las edificaciones del conjunto rural Aldeas Abandonadas

La edificación principal es una antigua casa de piedra gallega construida antes de 1800, que mantiene buena parte de su estructura original y conserva ese carácter señorial y auténtico. La vivienda tiene una sola planta y cuenta con una gran cocina tradicional con cocina de leña y fregadero de piedra, almacén, 4 dormitorios, un amplio salón con zona de estar y comedor y un baño. Desde la propia casa se accede a una bodega situada en el semisótano.

El conjunto cuenta con otras dos edificaciones, una casa de piedra que necesita una reforma y otra construcción que podría habilitarse para crear dos viviendas o apartamentos independientes.

Pero esto no es todo, también dispone de antiguos pajares, un patio, cuadras y un tradicional horno de leña. Sin duda, uno de sus elementos más llamativos es su hórreo de piedra y madera, perfectamente conservado.

Hórreo de piedra y madera dentro del conjunto rural Aldeas Abandonadas

Pradera, árboles frutales, zona de jardín e invernadero, además de disponer de un pozo-manantial. En total, la propiedad supera los 1.000 m2 construidos y cuenta con la posibilidad de incorporar entre 23 y 30 hectáreas adicionales.

Sin duda, es una propiedad súper interesante para quienes busquen algo de estas características muy cerca del Camino de Santiago: un conjunto rural en una zona tranquila y con muchas posibilidades de transformación.