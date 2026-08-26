Venden una casa de 2.700 m2 en primera línea de playa, con grandes jardines y todos los servicios a un paso

Así es la casa más cara de Galicia, situada en la provincia de A Coruña.jpg Idealista

Hay viviendas que, pese a estar al alcance de muy pocos, despiertan la curiosidad de muchos. Idealista ha seleccionado las 10 casas más caras de España y, aunque Galicia no aparece en este ranking, la comunidad cuenta con una propiedad cuyo precio sorprende: 5.000.000 de euros. Se trata, según el portal inmobiliario, de la que es la casa más cara de Galicia, el Castillo del Príncipe situado en la parroquia de Ameixeira, en Cee (A Coruña).

La vivienda destaca por sus grandes dimensiones, sus lujos y por estar lista para entrar a vivir. Un auténtico inmueble de lujo cuyo precio, aunque solo unos pocos pueden permitírselo, invita a la curiosidad: ¿Cómo es la casa más cara de Galicia y qué ofrece una vivienda de ese precio?

La historia inmobiliaria del Castillo del Príncipe de Cee

El Castillo del Príncipe y sus diferentes instalaciones idealista

Aunque su precio está muy por debajo de la casa más cara de España, la Villa Bellagio, en la Milla de Oro de Marbella (Málaga) y valorada en 70 millones de euros, el Castillo del Príncipe, en Cee, no deja a nadie indiferente.

Tras varios años buscando nuevo dueño, esta histórica propiedad ostenta el título de ser la casa más cara de Galicia a la venta, según un reciente informe de Idealista. Construido en 1740 por orden del rey Felipe V de Borbón, el castillo fue levantado para defender la ría de Corcubión de ataques británicos, junto con su vecino Castillo del Cardenal, situado al otro lado de la ría, en Corcubión.

El Castillo del Príncipe ha cambiado varias veces de manos desde que el Estado lo vendió al empresario fisterrán Plácido Castro Rivas por 1.500 pesetas en 1894, dentro de una serie de subastas con las que el Estado buscaba librarse de propiedades que ya no necesitaba. Desde entonces, la propiedad ha sido vendida y embargada en varias ocasiones, hasta que en 2006 pasó a manos del empresario y promotor inmobiliario riojano Luis Ángel Ilarraza.

El Castillo del Príncipe en Cee Idealista

Lleva a la venta desde 2014, una situación que ha generado críticas entre los vecinos. El hecho de que el inmueble sea Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1994 ha alimentado las reclamaciones para que pase a ser de titularidad pública.

Así es la casa en venta más cara de Galicia

El Castillo del Príncipe, en Ameixeira, Cee (A Coruña) Idealista

5.000.000 de euros y más de 33.000 metros cuadrados de finca privada frente al mar. Así es la espectacular propiedad que se anuncia a la venta en Cee y que, con este precio, se ha convertido en la casa más cara de Galicia, según Idealista.

El Castillo del Príncipe es una fortaleza construida en 1740 sobre una península rodeada de acantilados de cuatro metros. La parte histórica ocupa alrededor de 1.900 m2, de los que 670 m2 corresponden a la propia fortaleza, distribuida en una sola planta.

En su interior hay grandes salones, uno de ellos de 150 m2, dormitorios, baños, aseos, cocina, despensa, patio de armas, antiguos polvorines, almenas y una bodega abovedada de unos 27 m2. Pero eso no es todo, incluye varias edificaciones, entre ellas un chalet de estilo inglés de unos 200 m2 y otra casa de aproximadamente 200 m2 por planta.

Además de la fortaleza, cuenta con una finca de aproximadamente 33.218 m2. Tiene 300 metros de fachada al mar y acceso privado. Dispone de una piscina de 18x10 metros, pista de tenis, varios estanques, zonas ajardinadas y un sistema de almacenamiento de agua para riego con capacidad para 1.000 toneladas.

Exterior y piscina del Castillo del Príncipe idealista

También cuenta con un chalet estilo inglés del siglo pasado de unos 200 m2, otro chalet de unos 65 m2, una casa de unos 200 m2 por planta y otra casa gemela. En total, la propiedad suma 2.700 m2 construidos, 9 habitaciones y 9 baños.

La finca está rodeada de jardines y una gran variedad de árboles y plantas como camelias, magnolias, cedros, rododendros, azaleas, hortensias, rosales, frutales, limoneros y naranjos, entre otros.