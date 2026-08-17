Betanzos (A Coruña) aprueba inicialmente el nuevo plan del casco histórico: más viviendas y garajes

La Junta de Gobierno de Betanzos (A Coruña) ha aprobado inicialmente el nuevo Plan Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico (PEPOCH), que revisa de forma integral el planeamiento vigente desde 1992 y plantea una nueva estrategia para recuperar el centro histórico como espacio residencial, económico y social.

El documento mantiene la protección del patrimonio como eje central, pero introduce cambios para facilitar la rehabilitación y reutilización de edificios, mejorar la movilidad y el aparcamiento y adaptar el casco histórico a nuevos retos como la transición energética.

El nuevo PEPOCH reconoce el valor del plan aprobado hace más de tres décadas, considerado en su momento un referente para la protección de los conjuntos históricos, pero considera necesario actualizarlo para adaptarlo a la realidad actual y a la legislación vigente.

Más viviendas en los edificios existentes

Una de las principales novedades afecta a la regulación de los edificios residenciales. El nuevo Plan elimina la limitación específica del número de viviendas que puede haber en un edificio.

Esto permitirá modificar el número de viviendas existentes, realizar divisiones horizontales o crear nuevas viviendas en inmuebles que hasta ahora no tenían este uso, siempre que se cumplan las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, seguridad y el resto de requisitos establecidos por la normativa vigente.

El objetivo es facilitar la recuperación de edificios vacíos o infrautilizados y favorecer su rehabilitación, aumentando al mismo tiempo la capacidad residencial del casco histórico.

La normativa también regula de forma específica los usos hoteleros y turísticos, incluidas las viviendas de uso turístico. El Plan diferencia estos usos del residencial y busca evitar que la transformación de edificios destinados a vivienda en alojamientos turísticos termine desplazando la función residencial y la vida cotidiana del centro histórico.

Más posibilidades para el aparcamiento

El nuevo PEPOCH incorpora también una medida especialmente novedosa para abordar uno de los problemas habituales de los centros históricos: la dificultad de dotar de garajes a los edificios existentes.

Betanzos será, con la aprobación definitiva del Plan, el primer municipio gallego en incorporar a su planeamiento de protección la posibilidad de estudiar y autorizar soluciones tecnológicas que permitan habilitar accesos a garajes en edificios con fachadas protegidas, siempre bajo las condiciones que establezca el propio PEPOCH y garantizando la conservación del patrimonio.

Con esta propuesta no se pretende modificar las fachadas históricas, sino permitir soluciones técnicas compatibles con su protección que hagan posible aumentar la capacidad de aparcamiento dentro de los propios edificios.

De esta forma, la movilidad y el estacionamiento pasan a formar parte de la estrategia de recuperación del casco histórico, con especial atención a las necesidades de los residentes y a la conexión entre el centro, sus bordes y el río.

Placas solares sin alterar el paisaje histórico

El Plan incorpora además un estudio específico sobre la visibilidad de las cubiertas del conjunto histórico. Este análisis permitirá determinar qué tejados pueden acoger instalaciones de energía solar sin generar un impacto relevante sobre la imagen urbana y cuáles deberán mantener su configuración debido a su elevada exposición visual o a su importancia paisajística.

El objetivo es compatibilizar la incorporación de energías renovables y nuevas tecnologías con la conservación del paisaje urbano histórico.

Recuperar un casco histórico vivo

La revisión del PEPOCH no se limita a establecer las condiciones que deberán cumplir los edificios. El documento recoge también una estrategia para recuperar el casco histórico como lugar de residencia, convivencia, actividad económica y relación social.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la mejora y ampliación de espacios libres y zonas verdes, la creación de lugares de estancia, la recuperación y ampliación de itinerarios peatonales y la creación de nuevos espacios para el uso seguro de familias y residentes.

El Plan busca además favorecer la recuperación de la actividad comercial y económica. El diagnóstico realizado para su elaboración señala la necesidad de combinar la protección del patrimonio con medidas relacionadas con el comercio, la movilidad, el turismo y la actividad económica.