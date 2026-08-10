Ferrol tendrá 65 nuevas viviendas públicas en O Bertón tras una inversión de 10,8 millones

Ferrol contará con 65 nuevas viviendas de promoción pública en O Bertón, un proyecto impulsado por la Xunta de Galicia que supondrá una inversión de 10,8 millones de euros. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaron este lunes la parcela en la que se levantará el nuevo complejo residencial.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de más de 2.200 metros cuadrados y permitirá construir un edificio que superará los 10.200 metros cuadrados de superficie. El Consello da Xunta aprobó recientemente la licitación del contrato para ejecutar las obras.

El proyecto contempla tres bloques de viviendas, con seis portales de acceso. El conjunto dispondrá además de garajes y trasteros en el sótano y dos locales comerciales en la planta baja.

Las viviendas estarán distribuidas entre pisos de dos y tres dormitorios. Los bloques situados en los extremos tendrán 20 viviendas cada uno, mientras que el bloque central contará con otras 25. Entre estas últimas habrá tres viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La promoción forma parte del incremento del parque público de vivienda que la Xunta está desarrollando en la ciudad. Según los datos facilitados por el Gobierno gallego, actualmente hay 353 viviendas de promoción pública en diferentes fases de ejecución en Ferrol.

La intervención en O Bertón permitirá ampliar así la oferta de vivienda pública en una zona de la ciudad que en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo residencial.