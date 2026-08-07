La Xunta licita las obras de un edificio de 79 viviendas de promoción pública en Ames: así serán

La Xunta ha licitado las obras de 79 nuevas viviendas de promoción pública en el Concello de Ames con una inversión de 14,7 millones de euros. Todas ellas se construirán en una parcela de la calle Agriños cedida gratuitamente por el concello.

La promoción, de planta baja, cinco alturas y áticos, contará con viviendas de eficiencia energética A, con 2, 3 y 4 dormitorios. Así lo ha explicado este viernes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, que visitó la zona en la que se levantará el edificio.

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 15 de octubre para estas obras y la conselleira de Vivenda destacó que se adjudicarán con la mayor agilidad posible para que se materialicen lo antes posible. El plazo de ejecución es de 19 meses.

Allegue, además, puso en valor la colaboración con el Concello de Ames, donde además de esta promoción de 79 viviendas la administración autonómica creará otras 140 en otra parcela cedida en Galdrachán.

La Xunta convocó un concurso de proyectos para el diseño de la promoción, con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Se presentaron 122 propuestas y el jurado seleccionó las seis ofertas invitadas a participar en la segunda fase del concurso. La conselleira de Vivenda indicó que previsiblemente a mediados de septiembre se conocerá la propuesta ganadora.

¿Cómo serán las viviendas?

La edificación proyectada tendrá una superficie construida total de 9.223,80 metros cuadrados sobre rasante y 3.111,61 metros bajo rasante, con una superficie total de 12.335,41 metros cuadrados.

La Xunta detalló el pasado lunes, tras aprobar la licitación en la reunión semanal del Gobierno autonómico, que el edificio constará de una planta de dos sótanos para garajes, trasteros y locales e instalaciones que ocupará toda la superficie de la parcela.

Además, tendrá una planta baja dedicada a dos soportales de uso público, tres portales de acceso, locales de instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de basura y cuartos de limpieza y comercial. Las cinco plantas altas y el ático serán de uso para vivienda.

La distribución del edificio es la siguiente: