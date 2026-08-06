Así serán las nueve viviendas municipales de Caramoniña, en Santiago, para alquiler accesible

Santiago de Compostela ha dado a conocer este jueves el proyecto de viviendas municipales de Caramoniña. Aurora Armental Ruiz y Stefano Ciurlo Walker, de Estar Arquitectos, han sido los encargados de redactar la rehabilitación de los cinco edificios en ruinas, que serán transformados en nueve viviendas para el alquiler accesible que integrarán un parque municipal mayor.

Ambos han estado acompañados por el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, que señaló que el ayuntamiento apostó por este proyecto porque el problema de la vivienda no tiene una dimensión única sino tres: la asequibilidad, la calidad y la sostenibilidad. "As políticas públicas deben atendelas todas, e este proxecto de Caramoniña é un exemplo", indicó el edil.

Las nueve viviendas son variadas en cuanto a tamaño y distribución para responder a las diferentes necesidades de los hogares compostelanos. Así, cuatro de ellas tendrán un dormitorio; otras cuatro, dos; y una tercera contará con tres habitaciones. Además, la planta baja de uno de los edificios de nueva construcción se dedicará a uso común, o sala de estar o lavandería.

El diseño de los edificios combina la estructura de piedra original con nuevos volúmenes en madera y cubierta de teja, así como el aprovechamiento de los espacios exteriores entre los edificios y la vía. El tamaño de los pisos varía entre los 50.5 metros cuadrados y los 88,88, según explicaron los arquitectos.

Los arquitectos han explicado que la idea era buscar que estas piezas creen un "conjunto armónico" y, además, "llevar más luz a la callejuela", intentando conservar el máximo de vegetación. El pavimento ha sido uno de los elementos principales tenidos en cuenta y la intención es "mantenerlo", aunque se contempla alguna "actuación puntual" para hacer alguno de los tramos "más accesibles"

El proyecto de los arquitectos

Los arquitectos explicaron en la rueda de prensa que la zona de la Almáciga (de la que ellos son vecinos) se caracterizaba por las muchas huertas que abastecían a la ciudad y que las viviendas rehabilitadas o que ocuparán los terrenos como nuevas construcciones hacen de bisagra entre la callejuela y el parque de Bonaval y las huertas ubicadas detrás.

Los inmuebles están en "avanzado estado de ruina", con espacios angostos y muros altos en los que se conserva la pavimentación histórica. Precisamente las ruinas de los edificios están "escalonadas" en función de la topografía, ubicadas a continuación de una intervención de Víctor Cotelo de 2010.

En gris, las viviendas que se rehabilitarán y en marrón, la de nueva construcción. Estar Arquitectos, Andrés Fraga fotógrafo

La obra de nueva construcción, con la que los arquitectos buscaron que ocupara la menor superficie de suelo posible, contará con cuatro viviendas de un dormitorio, así como la zona común, al ser la que hace de entrada a las huertas.

Las cuatro viviendas restantes se rehabilitarán siguiendo la volumetría que tenían en origen excepto en la última, que se reforma "hacia arriba". Estas casas de Caramoniña eran de tamaño pequeño, seguramente pertenecían a personas que trabajaban en los grandes huertos de los monasterios.

Los arquitectos han priorizado poner los espacios de cocina y baño, relacionados con el agua, en las plantas bajas, dejando las superiores para los dormitorios y salones, más luminosos.

Así lucirá Caramoniña tras la rehabilitación. Estar Arquitectos

El proyecto irá ahora a la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico. Lestegás espera que pueda llevarse ya a la segunda, el tercer martes de septiembre, de forma que el plazo de dos meses para redactar el proyecto de ejecución comience lo antes posible con el objetivo de que esté listo a finales de año. El concello espera poder empezar la obra en 2027.

Los inmuebles irán destinados a personas que tengan dificultades para acceder a la vivienda y son el primer paso de un parque de vivienda de alquiler que el ayuntamiento promueve en la ciudad histórica. El Consorcio se encargará de su rehabilitación, pero será el concello el que los gestionará: nace de esta forma el modelo de vivienda municipal en alquiler.