La Xunta sorteará 48 viviendas públicas destinadas a alquiler accesible en O Bertón, en Ferrol

Así será el nuevo edificio de viviendas de promoción pública de la Xunta en O Bertón. Xunta

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), sorteará el próximo día 11 de septiembre las 48 viviendas de promoción pública que se están construyendo en el barrio de O Bertón, en el ayuntamiento de Ferrol.

En concreto, se trata de los nuevos inmuebles que albergarán los dos edificios en construcción, en las parcelas 1 y 2 de este barrio de la ciudad, con 24 viviendas cada uno de ellos.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles las resoluciones de inicio de este procedimiento y los requisitos para la adjudicación de estas viviendas de las que 18 (el 40%) estarán destinadas a menores de 36 años.

El sorteo se realizará ante notario entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda para el ayuntamiento de Ferrol como municipio preferente.

Entre otros requisitos, deben residir o trabajar en este ayuntamiento y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (IPREM) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.

Tras el sorteo, se publicará la lista provisional de adjudicatarios y se abrirá un plazo de 10 días para reclamaciones. Posteriormente, se publicará la lista definitiva y se dará un plazo de 10 días para la aceptación o renuncia.