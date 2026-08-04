La Xunta sorteará el 9 de septiembre 50 viviendas públicas de alquiler asequible en Xuxán, en A Coruña

La Xunta de Galicia sorteará el próximo 9 de septiembre un total de 50 viviendas de promoción pública destinadas al alquiler asequible en el barrio coruñés de Xuxán.

El procedimiento de adjudicación se pone en marcha este martes con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del anuncio y de los requisitos para acceder a los inmuebles.

Las viviendas se están construyendo en la parcela Z-38 y, de las 50 disponibles, 19 estarán reservadas para menores de 36 años, lo que supone el 40% del total.

El sorteo se celebrará ante notario y podrán participar las personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda que tengan señalado A Coruña como municipio preferente.

Requisitos para acceder a las viviendas

Entre las condiciones establecidas por la Xunta figura residir o trabajar en el municipio de A Coruña. Además, los solicitantes deberán acreditar unos ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el IPREM, límite que se amplía hasta 4,5 veces el IPREM en el caso de las familias numerosas.

Con esta promoción, el Gobierno gallego continúa impulsando la oferta de vivienda pública en Xuxán, uno de los principales ámbitos de expansión residencial de A Coruña, donde se concentran varias actuaciones destinadas a incrementar el parque de alquiler asequible.