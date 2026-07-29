Sanmartín celebra que Santiago sea zona residencial tensionada: "Un concello mejor para vivir"

La zona de mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela entra en vigor mañana jueves tras su publicación este 29 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una noticia que ha sido celebrada por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha señalado que las medidas que implica esta medida convertirán a la ciudad en "un concello mellor para vivir".

El candidato a la Alcaldía por el PSOE y delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también ha valorado positivamente la noticia, mientras que el líder del PP local, Borja Verea, ha señalado que esta es una muestra de que la Xunta (que dio su visto bueno en abril) escucha las demandas de la capital gallega.

Sanmartín

La regidora compostelana celebró la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. "Isto significa chegar ao final dun importante esforzo do concello, dun traballo que quero agradecer aos servizos municipais e ao departamento de urbanismo en especial", indicó la alcaldesa esta mañana.

Sanmartín señaló que esta herramienta permitirá garantizar el derecho de los compostelanos a una vivienda digna: "Tendo ademais un amplo abano de medidas que nos van permitir facer de Santiago un concello mellor para vivir. A partir de agora vanse aplicar tres tipos de medidas: de contención do prezo de alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do plan estatal de vivendas".

La alcaldesa de Santiago, además, recordó otras medidas en materia de vivienda impulsadas desde el Gobierno local como el fomento de la vivienda protegida o la apuesta por la rehabilitación. Precisamente, la semana pasada se aprobó que el Consorcio rehabilite los edificios en desuso del casco histórico que compre el ayuntamiento.

Verea

El candidato del PP a la Alcaldía, por su parte, señaló que esto muestra que las dos grandes reclamaciones del Gobierno local a la Xunta en este mandato fueron atendidas: la implantación de la tasa turística y la declaración de la zona tensionada.

Verea considera que la publicación del BOE de este miércoles "refuerza todavía más" la idea de que "es imposible sostener un relato de falta de colaboración institucional". "Los hechos son claros. Cuando el concello trasladó esas dos peticiones a la Xunta, ambas encontraron respuesta. Eso desmonta por sí solo cualquier relato de confrontación permanente entre administraciones".

Las declaraciones de Verea se producen en un contexto en el que Sanmartín ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no la reciba. A este respecto, el mandatario autonómico ha acusado a la regidora de querer "desviar la atención" de los "problemas de gestión".

Blanco

El candidato a la Alcaldía del PSOE, Pedro Blanco, ha celebrado la medida, asegurando que el Gobierno central cumple de esta forma un compromiso más con Santiago.

"Coa declaración de zona de mercado residencial tensionado damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na lei de vivenda que xa está a dar bos resultados noutros territorios, onde os prezos do alugueiro baixaron de forma significativa", indicó Blanco.

El todavía delegado del Gobierno también hizo referencia a los beneficios de la medida, que permitirá contener los precios del alquiler, favorecer un mercado más equilibrado, aumentar la oferta de contratos estables y activar nuevas bonificaciones e incentivos para propietarios e inquilinos, según sus palabras.