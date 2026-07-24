El Consorcio rehabilitará edificios en desuso del casco histórico de Santiago para destinarlos a alquiler asequible

El Consorcio de Santiago asumirá la rehabilitación de los edificios y viviendas en desuso que el Concello compre en la ciudad histórica para incorporarlos al parque de alquiler a precio asequible.

Así lo acordó este viernes el Consejo de Administración de la entidad, que dio luz verde a que sea el propio Consorcio el encargado de ejecutar estas actuaciones.

La medida da continuidad al plan presentado el pasado mes de junio por el Concello de Santiago, que contempla destinar tres millones de euros a la compra de inmuebles desocupados en el casco histórico para rehabilitarlos y destinarlos al alquiler asequible. Ya entonces el gobierno local avanzó su intención de proponer al Consorcio que asumiera las obras de rehabilitación.

Con el acuerdo aprobado este viernes, el organismo será el encargado de redactar los proyectos técnicos, dirigir las obras y ejecutar la rehabilitación de los edificios que el Concello vaya adquiriendo dentro del Plan de Gestión de la Ciudad Histórica.

Recuperar patrimonio y aumentar la vivienda en alquiler

El objetivo de la iniciativa es doble: recuperar inmuebles actualmente en desuso en el casco histórico y aumentar la oferta de vivienda en alquiler a precios accesibles en una zona especialmente tensionada desde el punto de vista residencial.

Según lo acordado por el Consejo de Administración, el proceso comenzará con la selección y adquisición de los edificios por parte del Concello. Una vez incorporados al patrimonio municipal y puestos a disposición del Consorcio, será este organismo el que asuma toda la fase de rehabilitación hasta su recuperación.

Además, el Consorcio aprobó destinar 600.000 euros a las obras de reconstrucción del muro oeste del cementerio de San Domingos de Bonaval, derrumbado durante los temporales del pasado invierno.

Asimismo, concederá una subvención de 120.000 euros para la conservación de la torre de servicios centrales de la Plaza de Abastos y una nueva línea de 90.000 euros en ayudas dirigida a los locales comerciales del casco histórico para mejorar su competitividad e imagen.

Aprobadas las cuentas generales de 2025

También se aprobó una aportación de 71.000 euros para el convenio con la Fundación Laboral da Construción, que permitirá desarrollar un programa de formación en oficios tradicionales de la construcción, considerados esenciales para la conservación del patrimonio de la ciudad histórica.

La reunión sirvió además para dar el visto bueno a las cuentas generales de 2025, aprobar la renovación de la imagen corporativa del Consorcio y acordar la creación de un nuevo puesto de administrativo dentro de la entidad.

La sesión estuvo presidida por la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, y contó con la participación de representantes del Gobierno central, de la Xunta de Galicia y del Concello, entre ellos el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.