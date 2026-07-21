La Xunta entrega en A Coruña cuatro viviendas públicas rehabilitadas en Novo Mesoiro

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, entregó hoy las llaves de cuatro viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler, en el municipio de A Coruña. En concreto, las viviendas están situadas en la calle Ribeira Sacra, en el barrio de Novo Mesoiro.

Se trata de cuatro viviendas de promoción pública correspondientes a segundas adjudicaciones que habían quedado vacantes y que el Instituto Galego da Vivenda e Solo rehabilitó para volver a ponerlas a disposición de las personas demandantes de vivienda.

Tres de las viviendas disponen de tres dormitorios y una superficie de 82,42 metros cuadrados, mientras que la cuarta cuenta con cuatro dormitorios y una superficie de 87,5 metros cuadrados. Las cuatro viviendas adjudicadas incluyen plaza de garaje y trastero.

Las viviendas fueron adjudicadas mediante sorteo entre las personas inscritas en la lista de demandantes de vivienda protegida de esta ciudad.

Facilitar el acceso a la vivienda

Belén do Campo explicó que una de las prioridades del Gobierno gallego es "facilitar el acceso a la vivienda a los gallegos", mediante programas de ayudas para la adquisición de un inmueble o para el alquiler, gracias a las viviendas que integran el parque público de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras.

La delegada destacó que el Ejecutivo autonómico aprobó la Estrategia para el impulso de la vivienda protegida en Galicia, que contempla medidas para duplicar el parque público residencial y garantizar el acceso a la vivienda de un mayor número de familias. Entre las principales novedades figura la ampliación del límite máximo de ingresos para acceder a este recurso, elevando el umbral hasta cuatro veces el IPREM y hasta 4,5 veces en el caso de las familias numerosas.

Las personas interesadas en optar a futuras adjudicaciones deben estar inscritas en el Registro Único de Demandantes, un trámite que pueden realizar en cualquier momento tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica de la Xunta. Las listas de candidatos se determinan mediante un sorteo ante notario entre todas las personas inscritas.

La delegada de la Xunta recordó que el Gobierno gallego ya está trabajando para alcanzar el objetivo de duplicar el parque público residencial hasta llegar a las 8.000 viviendas en 2028. Belén do Campo señaló que lograr esta cifra constituye un "compromiso" de cara al final de la presente legislatura.

La representante del Gobierno autonómico defendió el acceso a la vivienda como un "derecho fundamental". Por ello, incidió en la importancia de construir nuevas viviendas y de apostar también por la rehabilitación, especialmente en los cascos históricos, tanto mediante la promoción directa por parte de la Administración como a través de la colaboración público-privada.