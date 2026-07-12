Subastan un piso de 75 m2 desde 3.800 euros: "Tiene cocina, salón, 4 dormitorios, cuarto de baño y aseo"

La Agencia Tributaria ha sacado a subasta una nueva vivienda de cuatro dormitorios a través del Portal de Subastas del BOE.

El inmueble, ubicado en Ferrol, sale a subasta con un precio de partida de 3.803,36 euros. Los interesados podrán pujar por él hasta el próximo 27 de julio.

Está valorada en más de 38.000 euros

A la lista de viviendas y vehículos que se subastan en la provincia de A Coruña se suma una nueva propiedad ideal para familias.

Ubicado en la calle Alonso López, el inmueble tiene una superficie útil de 75 metros cuadrados (m2) distribuidos en cuatro dormitorios, cocina, comedor-sala de estar, vestíbulo, cuarto de baño y aseo.

Según la descripción del anuncio, el conjunto, con número de referencia catastral 1249718NJ6114N0010UH, está valorado en 38.033,62 euros.

Los licitadores deben constituir un depósito de garantía de 1.901,68 euros, lo que representa el 5% del valor total de la vivienda.

En este caso, el derecho que se subasta corresponde al pleno dominio del inmueble, con un porcentaje de titularidad del 100%.

La Agencia Tributaria no adjunta imágenes del interior de la vivienda, pero sí de la fachada del edificio.

El inmueble forma parte de un edificio de cuatro plantas y bajo, con acceso a través de un portal común. Cada piso dispone de un pequeño balcón privado. No consta que el edificio cuente con ascensor.

Se encuentra en una ubicación estratégica, ya que está próxima a supermercados y a unos 15 minutos caminando la rúa Pardo Baixo, una de las calles más populares de Ferrol para conocer la gastronomía gallega.

El muelle de Curuxeiras también queda cerca, así como el Parque de Reina Sofía, que alberga un jardín didáctico y un estanque con fuente del siglo XIX.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por esta vivienda, con una puja inicial de 3.803,36 euros, hasta el próximo lunes 27 de julio a las 18:00 horas.