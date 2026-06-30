La compraventa de vivienda en Galicia cae un 23% interanual mientras sube el precio del metro cuadrado

La compraventa de viviendas en Galicia ha bajado a la vez que aumentan los precios. Así lo muestran los últimos datos ofrecidos por el Centro de Información Estadística del Notariado, que cifra en una caída del 23% interanual estas operaciones para el mes de abril. Este dato es el más bajo desde diciembre de 2024 en la comunidad y sitúa a Galicia como el territorio con mayor descenso en la compraventa de entre todas las autonomías.

A su vez, la concesión de préstamos hipotecarios ha experimentado también una bajada, en este caso del 18,8%. Todo ello en un contexto en el que el precio por metro cuadrado de las viviendas gallegas se ha incrementado en un 2,4%. Después de Galicia, la comunidad con mayor descenso en las operaciones de compraventa fue Cantabria (-21,7%).

La tendencia gallega sigue un ritmo similar a la estatal, aunque con cifras más pronunciadas. En España, la compraventa interanual en abril ha bajado un 10,2%, la concesión de hipotecas un 6,3% y el precio del metro cuadrado aumentó en un 9,4%.

Desciende la venta de pisos en Galicia, que son ya un 13% más caros que antes

Volviendo a Galicia, en el pasado mes de abril se efectuaron 2.131 compraventas de vivienda con un precio medio de 1.218 euros por metro cuadrado.

Por tipo de inmueble, la mayor caída se registró en los pisos, con una bajada del 29,4% interanual llegando a 1.4415 operaciones, mientras que su precio aumentó un 12,7% hasta los 1.708 euros por metro cuadrado.

Las viviendas unifamiliares experimentaron un descenso del 6,3%, llegando a 716 operaciones. En este caso los precios casi no sufrieron variaciones, bajando un 0,1% hasta los 775 euros por metro cuadrado.

En esta línea, los préstamos hipotecarios también descendieron un 18,8% interanual, hasta llegar a los 1.056. El dato prácticamente triplica el descenso estatal, situado en un 6,3%.

De manera paralela, mientras caen las hipotecas aumenta la cuantía media de este tipo de préstamos, que se sitúa ya en 143.370 euros, un 13,4% más para el mes de abril en comparación con el año anterior.

En Galicia, solamente la mitad de las compras de vivienda (49,6%) se financian con préstamo hipotecario, algo menos que la media española (55,6%). Además, la cuantía supone en Galicia una media del 74,6% del precio, frente al 72.4% de la media estatal.

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado indican además que la constitución de sociedades bajó un 18,6% en el mes de abril, quedando en 374, en una bajada claramente superior a la media española, del 4,5%.