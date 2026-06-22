El BNG de A Coruña rechaza trasladar edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales

La nacionalista Avia Veira ante uno de los solares. BNG A Coruña.

La portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata nacionalista, Avia Veira, compareció este lunes junto a un solar de titularidad municipal en el mirador de Os Rosales para trasladar la posición de su formación sobre el futuro urbanístico del ámbito de As Percebeiras.

Veira fue tajante al advertir que el Bloque no apoyará en el Pleno ningún cambio que suponga llevar edificabilidad desde ese ámbito hacia otras zonas de la ciudad. En este sentido, subrayó que "O BNG non vai votar a favor de ningún traslado de edificabilidade das Percebeiras aos Rosais".

La dirigente nacionalista vinculó este tipo de operaciones a la presión de la propiedad del suelo en origen y criticó que se utilice terreno público para compensaciones urbanísticas. En sus palabras, "o solo público non está para resolver os problemas de Metrovacesa".

Durante su intervención, Veira defendió que cualquier reducción de edificabilidad debe resolverse sin trasladar impactos a otros barrios, poniendo el foco en la oposición vecinal surgida en Os Rosais. Según señaló, "a veciñanza dos Rosais non quere asumir os edificios que a Metrovacesa non lle collen nas Percebeiras", añadiendo que ese posicionamiento ciudadano cuenta con el respaldo del BNG tras las últimas reuniones vecinales.

La portavoz también enmarcó el debate en un modelo de ciudad más amplio, defendiendo un urbanismo orientado a espacios verdes y convivencia. Así, afirmó: "Sempre pelexaremos por que o que haxa nas Percebeiras sexa unha zona verde e de convivencia para as veciñas e os veciños".

Veira insistió en la necesidad de preservar el litoral y las vistas hacia el mar, incluyendo la protección del patrimonio visual de la Torre de Hércules, y advirtió de que su grupo no apoyará cambios puntuales del planeamiento que, a su juicio, puedan alterar el entorno de Os Rosais.

En este sentido, recalcó: "Queremos deixar moi claro que o BNG nunca vai apoiar unha modificación puntual do PXOM que agreda as vistas dos Rosais".

Por último, recordó que cualquier modificación del Plan Xeral requerirá mayoría absoluta en el Pleno, lo que condiciona su aprobación. "Necesita unha maioría que o Goberno de Inés Rey non ten e, por tanto, todo o que leve a Pleno vai ter que ser acordado cunha maioría absoluta da Corporación", concluyó.