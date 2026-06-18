Licitada la construcción de 34 viviendas públicas en Castro de Abaixo, Santiago: estarán listas en 2028

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, firman la cesión de dos parcelas para construir vivienda en la avenida Syra Alonso. Concello de Santiago

La Xunta ha licitado la redacción del proyecto y las obras de construcción de 34 viviendas públicas en la avenida Syra Alonso, en Santiago de Compostela, con una inversión de más de siete millones de euros. Así lo ha anunciado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante la firma del convenio por el que el concello cede gratis a la Xunta dos parcelas para construir las viviendas. La previsión es que estén listas en 2028.

La alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, ha ratificado el convenio en un acto en el que también ha participado el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, sumando de esta forma a Santiago a los otros 16 municipios de Galicia que cedieron de forma gratuita a la Xunta para construir vivienda pública.

La ciudad contará con dos nuevos bloques: ambos tendrán 17 viviendas y estarán ubicados en el número 5 y el número 7 de la avenida Syra Alonso, en Castro de Abaixo. Sanmartín, además, ha avanzado que el concello está trabajando en la cesión de una tercera parcela en O Restollal.

El Gobierno gallego licita este mismo jueves el contrato y la redacción del proyecto, la dirección y la ejecución de las obras. La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recoge esta publicación y establece un plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 3 de septiembre.

Allegue explicó durante su intervención que en las obras se usarán técnicas industrializadas, por lo que el contrato recoge que el uso de este sistema supone hasta el 25% de la puntuación en la adjudicación. La Xunta ya emplea esta forma de construcción en varios edificios porque agiliza plazos y mejora la calidad, siendo más eficiente y sostenible y aportando mayor seguridad laboral.

La conselleira de Vivenda, por otro lado, recordó que las obras de viviendas públicas de O Castiñeiriño y Lamas de Abade están a punto de terminar y que se está redactando el proyecto para sumar 60 alojamientos juveniles en Xoán XXIII dirigidos a favorecer la emancipación de la juventud.

La Xunta, además, recibió 39 propuestas para construir 244 viviendas públicas en Salgueiriños y está impulsando suelo residencial con el PIA de Mallou, donde prevé levantar 3.609 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

Colaboración Xunta-concello

Sanmartín, por su parte, hizo referencia a la urgencia de "actuar desde o público" ante la situación de la vivienda que atraviesa la ciudad. "Santiago dispón aínda de moita capacidade residencial, tanto de solo como de vivendas baleiras ou dedicadas a outros usos, así que son necesarias políticas valentes, que interveñan para frear a voracidade do mercado", indicó la regidora.

La alcaldesa destacó las políticas desarrolladas desde su Gobierno para frenar el alza de precios de las viviendas de alquiler, así como el aumento de los pisos turísticos, haciendo referencia a la declaración de mercado residencial tensionado o a la adquisición de viviendas en la Ciudad Histórica que serán rehabilitadas para destinarlos a alquiler asequible.

La regidora destacó el "bo acordo" que supone para la ciudad la cesión de las parcelas a la Xunta e insistió en su voluntad de colaborar en materia de vivienda con, entre otros, el ofrecimiento de compartir un plan de rehabilitación de edificios: "Son diversas as actuacións en que o Goberno do país e tamén o goberno da súa capital podemos acometer de maneira coordinada, de maneira colaborativa".