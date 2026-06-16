La Xunta avanza en 14 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña, con inversión de más de 3,3 millones

La Xunta de Galicia avanza en la construcción de 14 nuevas viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña, una actuación que moviliza más de 3,3 millones de euros y que fue supervisada este lunes por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Durante la visita, el Ejecutivo autonómico confirmó que el edificio, situado en la parcela Z-06 de Xuxán, se encuentra ya en una fase avanzada, con más del 60% de las obras ejecutadas y la previsión de que esté finalizado antes de que concluya el año. Se trata de un inmueble de dos plantas con viviendas de dos dormitorios, todas ellas con garaje y trastero, concebidas como hogares “accesibles, luminosos y energéticamente eficientes”.

El proyecto incorpora además medidas orientadas a la sostenibilidad, como una fachada invertida que mejora el comportamiento térmico del edificio, sistemas de aerotermia individual y la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, lo que permitirá reducir el consumo energético en los servicios comunes de la comunidad.

En paralelo al avance de las obras, la conselleira anunció que el próximo 14 de julio se celebrará el sorteo ante notario de estas viviendas entre las personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda. Este proceso será el primero en el que se aplica el nuevo umbral de ingresos, que amplía el acceso hasta cuatro veces el IPREM, o 4,5 en el caso de familias numerosas.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler accesible, con rentas que oscilarán entre los 130 y los 190 euros mensuales, y con una reserva del 40% destinada a menores de 36 años, con el objetivo de facilitar el acceso de la juventud a la vivienda.

La Xunta recordó además que en la ciudad de A Coruña cuenta actualmente con 1.061 viviendas públicas en distintas fases de ejecución, dentro de su estrategia de ampliación del parque residencial público y de impulso al acceso a la vivienda protegida.