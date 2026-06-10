El Concello de Santiago comprará edificios en desuso para dedicarlos al alquiler asequible

El Concello de Santiago destinará tres millones de euros a comprar edificios en desuso de la Ciudad Histórica que serán rehabilitados para usar como viviendas de alquiler a precio accesible. Así lo han explicado este miércoles la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás.

La alcaldesa de Santiago señaló durante su intervención que uno de los objetivos de su Gobierno es mejorar el acceso a la vivienda, ante lo que la Concejalía de Urbanismo ha activado "varias liñas de actuación". Así, el Ejecutivo local defiende como prioritario preservar el uso residencial de las viviendas e incentivar que se rehabiliten inmuebles para que puedan ser usados.

Sanmartín hizo referencia también a un parque de vivienda pública en alquiler que no esté exclusivamente en un barrio, así como contener, con ayuda de la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, que se contengan los precios.

Medidas a las que suma los tres millones de euros que aportará el concello para comprar edificios en desuso de la Ciudad Histórica con el objetivo de rehabilitarlos y que puedan dedicarse al alquiler. A este respecto, Goretti Sanmartín reivindicó la importancia de la colaboración institucional, en este caso con el Consorcio, para fijar población en esta zona.

Así, el concello solicitará al Consorcio que se encargue de rehabilitar los edificios que compre. Estos inmuebles se dedicarán posteriormente a viviendas y a locales comerciales o socioculturales en régimen de alquiler a precios accesibles. La iniciativa no está dirigida a un colectivo en concreto, sino a aquellas personas que lo necesiten.

"Na Cidade Histórica de Santiago hai moitos edificios baleiros, que son un signo de ineficiencia no uso do parque residencial e contribúen a deteriorar certos espazos urbanos", indicó Lestegás, que reivindicó algunas de las medidas desarrolladas en materia de vivienda desde el inicio del mandato para hacer frente a esta situación, como la venta forzosa de un edificio en la calle Espírito Santo para el que ya hay proyecto de rehabilitación.

Compra de viviendas vacías

El concejal de Urbanismo explicó que una de las medidas incluidas en el plan del mercado residencial tensionado de Santiago es la creación de un parque de viviendas municipal en alquiler a través de la rehabilitación de edificios que actualmente están en desuso en la Ciudad Histórica.

Recientemente, el concello ingresó 5,1 millones de euros por la venta de parcelas municipales destinadas a la construcción de 134 viviendas protegidas, de los que tres millones se destinarán a comprar inmuebles vacíos en la Ciudad Histórica mediante licitación pública, respetando los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Los edificios deberán estar ubicados en el ámbito del Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, que incluye los barrios de San Pedro, San Roque, Basquiños, Sar, San Lourenzo y Pelamios. Los inmuebles deben estar catalogados por su valor arquitectónico, en desuso y necesitar obras de rehabilitación, así como no tener cargas ni gravámenes.

El Concello de Santiago está ultimando los pliegos de la licitación, que serán publicados próximamente.

Centro para personas sin hogar en Belvís

El Concello de Santiago, por otro lado, ha sacado a licitación el Centro para personas sin hogar de Belvís. La tenienta de alcaldesa, María Rozas, explicó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la jefa de Servizos Sociais, Teresa Furelos, y la jefa de sección, Eva González, que se trata de un proyecto novedoso en Galicia: "Será o primeiro centro para a atención de persoas sen fogar de titularidade municipal no conxunto da comunidade autónoma e é un orgullo que estea en Compostela".

La Xunta de Goberno Local aprobó abrir el proceso de licitación del servicio de gestión de estas instalaciones por 923.830,02 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración inicial de dos años que se podrán prorrogar un máximo de un año más. Las empresas disponen ahora de un plazo de 35 días para presentar sus ofertas.

El contrato establece que la firma adjudicataria se encargará de la gestión integral del Centro de Atención Integral das Persoas sen Fogar de Belvís, tanto del recurso residencial como de la coordinación del personal y la intervención social, educativa y psicosocial con las personas usuarias.

El espacio contará con una persoa coordinadora que debe ser titulada universitaria en Traballo Social, Educación Social, Psicoloxía o similar, así como acreditar una experiencia mínima de tres años de trabajo con personas sin hogar. El centro también contará con personal técnico de intervención social, un mínimo de cuatro personas, que estará disponible todos los días de 08:00 a 22:00 horas. El contrato también incluye los trabajadores de limpieza.

El suministro de recursos materiales también está incluido en el contrato que se licita, incluyendo ropa y calzado para las personas usuarias, así como los artículos que hagan falta para los talleres y actividades de ocio que se realicen. El servicio de vigilancia, también licitado, tendrá un presupuesto de 475.507,32 euros, IVA incluido. Este contrato también durará dos años prorrogables uno más, y las empresas tienen 15 días para presentar sus ofertas.

El departamento de Servizos Sociais ya comenzó el proceso para seleccionar a las primeras personas usuarias, que serán aquellas que lleven más tiempo en seguimiento por estar en la calle o que tengan voluntad de ir al Centro de Belvís. El centro iniciará su actividad con 14 plazas, aunque la autorización de la Xunta permitiría ampliarlas.