El BNG reclama al Concello de A Coruña que ponga 45 viviendas en régimen de alquiler

La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira, frente a la vivienda municipal de la calle Pontejos. BNG A Coruña

El BNG presentará este jueves en el pleno del Concello de A Coruña una moción reclamando que los cinco pisos de la calle Pontejos y los 40 que EMVSA tiene pendiente de reformar se pongan a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler.

La portavoz del grupo, Avia Veira, anunció la iniciativa esta mañana precisamente frente al inmueble situado en el número 15 de la calle Pontejos.

Allí, la nacionalista insistió en que seis meses después de que el Concello recibiese el edificio ya reformado, y de que la alcaldesa Inés Rey anunciase que se cedería a entidades sociales, todavía no ha habido ningún movimiento en este sentido. "A cesión anunciada non se pechou con ningunha entidade", criticó Veira.

Además, la portavoz y candidata a la alcaldía también señaló que EMVSA tiene unas 40 viviendas municipales pendientes de reparaciones que se adjudicarán mediante un concurso.

Los retrasos son, para Veira, una muestra de una política de vivienda del gobierno local que "deixa moito que desexar. A alcaldesa ademais de ir a falar ao Senado e de dar charlas na sede do PSOE, debería facer algo máis en materia de vivenda na Coruña. É o principal problema que teñen as coruñesas e os coruñeses e haille que facer fronte. As principais competencias son da Xunta, mais o Concello ten que mobilizar todo o seu parque de vivendas".

La moción que el BNG presentará el próximo jueves instará al gobierno local a destinar recursos económicos para el arreglo de esas 40 viviendas, que los cinco pisos de calle Pontejos se incorporen al parque municipal y que se elaboren las bases del concurso para adjudicar todas ellas en régimen de alquiler.