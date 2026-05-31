Rebajan a 17.200 euros una casa de piedra de 252 m2 en pleno Camino de Santiago: ideal para albergue

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. El año pasado, fueron un total de 530.987 peregrinos los que llegaron a la capital gallega y solicitaron la Compostelana.

El Camino de Santiago no es una única ruta, sino que existen múltiples itinerarios oficiales. El Camino Francés, la ruta jacobea más famosa y transitada del mundo, pasa por la provincia de Lugo, donde ha salido a la venta una casa de piedra ideal para convertir en albergue.

Oportunidad inmobiliaria en pleno Camino de Santiago

Casa de piedra a la venta en pleno Camino de Santiago Inmobiliaria Aldeas Abandonadas

La inmobiliaria Aldeas Abandonadas gestiona la venta de esta propiedad, situada en pleno Camino de Santiago y con un pequeño terreno anexo que, aunque no pertenece a la finca, "puede utilizarse como pequeño jardín o aparcamiento para el coche".

En concreto, la vivienda dispone de dos plantas de 126 metros cuadrados cada una, por lo que suma un total de 252 metros cuadrados construidos.

Aunque se trata de una casa completamente para reformar, la inmobiliaria explica que ya se ha instalado la luz y un contador nuevo. Además, ya se ha solicitado la licencia para ejecutar las obras de reforma en el Camino de Santiago.

La fachada de piedra se encuentra en buen estado, al igual que el tejado y las estructuras de madera del interior. En las fotografías del anuncio pueden verse amplias estancias, ideales para convertir la propiedad en un albergue o una casa de turismo rural, aunque requiere una reforma integral.

Servicio de agua gratuito y buena cobertura móvil

Fachada de la vivienda Inmobiliaria Aldeas Abandonadas

La vivienda dispone de servicios como agua, "que es gratuita", y buena cobertura móvil, además de la posibilidad de instalar conexión a Internet.

También cuenta con buenos accesos y está bien comunicada, cerca de servicios y de una población próxima a la ciudad de Lugo, aunque la inmobiliaria Aldeas Abandonadas no especifica cuál.

El precio inicial de esta casa de piedra de dos plantas era de 29.935 euros, pero ahora presenta una rebaja de cerca del 50%, concretamente del 43%, lo que sitúa su precio actual en 17.200 euros.