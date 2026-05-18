Subastan un piso a 20 minutos de A Coruña desde 13.000 euros: 90 m2 y cerca de supermercados

Ante el elevado precio de la vivienda, que en A Coruña se sitúa en torno a los 3.110 euros/m2 en abril de 2026 según Idealista, muchas personas esperan a que surjan oportunidades como las que en ocasiones publica la Agencia Tributaria.

Precisamente, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha lanzado una nueva subasta dirigida a quienes desean vivir cerca de A Coruña, en un entorno más rural, pero sin renunciar a estar a apenas 20 minutos de la ciudad.

Está valorada en 130.500 euros

Cada vez más personas optan por trasladarse fuera de los grandes núcleos urbanos. Esta tendencia, que comenzó a consolidarse durante la pandemia de la Covid-19, se ha intensificado en los últimos años ante el encarecimiento de la vivienda en la ciudad.

Pues bien, ahora la Agencia Tributaria ha sacado a subasta una vivienda de 90 metros cuadrados, con derecho a pleno dominio y titularidad al 100%. La puja inicial parte de 13.050 euros, aunque su valor de tasación asciende a 130.500 euros.

En concreto, se trata de un primer piso ubicado en el número 7 de la rúa Río Barcés, en el polígono de A Barcala, en el municipio de Cambre. La zona dispone de aparcamiento en la vía pública, aunque la Agencia Tributaria avisa de la subasta de una plaza de garaje en este mismo edificio con un precio de salida de 761 euros.

La vivienda se encuentra en una ubicación estratégica, ya que está próxima a supermercados y a pocos minutos del centro de A Coruña, así como del aeropuerto y de varias playas del entorno.

En este caso, la Agencia Tributaria no ofrece imágenes del interior de la vivienda, aunque en el exterior se aprecia un bloque residencial de varias alturas, con fachada de ladrillo y portal comunitario.

El edificio cuenta con ascensor, patio de luces y zona de servidumbre de uso público.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por esta vivienda, con una puja inicial de 13.050 euros, hasta el 25 de mayo. La subasta se cerrará el próximo lunes, junto con la del garaje y el trastero situados en el sótano del mismo edificio.