El lujo de vivir en A Maestranza, en A Coruña: así será Residencial A Proa, 57 viviendas al lado del mar

La vivienda en A Coruña atraviesa un momento de gran complejidad debido a los elevados precios, la alta demanda y la escasez de oferta. En este contexto, han surgido varias promociones de obra nueva, aunque algunas destacan por su carácter especialmente lujoso.

Una de ellas es Residencial A Proa, situada en A Maestranza, justo enfrente de la Sociedad Deportiva Hípica. Aunque todavía no se ha resuelto en los tribunales el recurso contra el estudio de detalle presentado por Defensa do Común, en Idealista hay viviendas a la venta, con opciones que van desde 1 hasta 4 dormitorios.

57 viviendas a cinco minutos de la Plaza de María Pita

Residencial A Proa, en A Maestranza, A Coruña aproaresidencial.com

Dada la situación de la vivienda en A Coruña, las nuevas promociones despiertan un notable interés. Entre ellas se encuentra Residencial A Proa, un proyecto que se prevé desarrollar en la zona de A Maestranza y que ofrecerá nuevas viviendas en un enclave privilegiado.

El proyecto de construcción en esta parcela 1 de A Maestranza continúa paralizado. El Ayuntamiento de A Coruña rechazó la propuesta de la promotora Lipromo debido a que los informes técnicos presentados tienen, en palabras de la alcaldesa Inés Rey, "aspectos que son contrarios a la ley y al PXOM".

El complejo estará formado por 57 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios. Se espera hacer la entrega de llaves el segundo trimestre de 2028, pero algunas de las viviendas ya han comenzado a comercializarse, reflejando el gran interés que despiertan las nuevas construcciones en la ciudad.

Interior vivienda en Residencial A Proa aproaresidencial.com

Uno de los principales atractivos de la promoción es su localización. La zona combina la cercanía y vistas al mar, además de encontrarse a pocos minutos de la Plaza de María Pita, uno de los principales núcleos de actividad en la ciudad.

Comercios, establecimientos de hostelería y espacios de ocio se suman a su proximidad al paseo marítimo y a diversas zonas verdes, lo que aumenta el interés por esta promoción al contar con todos los servicios y comodidades a solo un paso.

Las viviendas contarán con buena luz natural y con vistas increíbles al mar. Todas ellas contarán con acabados de calidad y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética que les otorgarán la máxima calificación energética A.

Estancias de las viviendas en Residencial A Proa aproaresidencial.com

Además, está próxima al hospital de Abente y Lago y centros de salud, así como a varios colegios, algo esencial para familias con hijos. Muy cerca está la conocida Plaza de España, llena de vida y donde en Carnavales se vive un ambiente espectacular.

Viviendas a la venta en Idealista en Residencial A Proa

Residencial A Proa, en A Coruña aproaresidencial.com

A mayo de 2026, estas son las viviendas a la venta que se encuentran en este portal inmobiliario:

Precio Dormitorios Superficie Planta Terraza 290.000 euros 1 68 metros cuadrados Bajo exterior No 520.000 euros 2 111 metros cuadrados Quinta planta exterior No 575.000 euros 2 95 metros cuadrados Quinta planta exterior No 595.000 euros 2 113 metros cuadrados Bajo exterior Sí 710.000 euros 3 117 metros cuadrados Primera planta exterior Sí 710.000 euros 3 127 metros cuadrados Cuarta planta exterior No 720.000 euros 4 123 metros cuadrados Segunda planta exterior Sí 725.000 euros 3 127 metros cuadrados Segunda planta exterior No

A la espera del fallo del TSXG

A pesar de que la parcela donde se prevé construir Residencial A Proa sigue pendiente de resolución judicial, la promotora Lipromo continúa anunciando la venta de estas viviendas de lujo en A Maestranza.

El conflicto se centra en el recurso presentado por Defensa Común contra el Estudio de Detalle, actualmente a la espera de decisión del TSXG. La licencia de obra está condicionada a este fallo, ya que se otorgó con eficacia diferida mientras se resuelven los recursos.

Pese a ello, la promotora tiene instalada la cartelería en la parcela y mantiene la comercialización de viviendas.