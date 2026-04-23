Así es la nueva urbanización más exclusiva de A Coruña: 13 chalets en Oleiros que superan el millón de euros

Más de un millón de euros por vivienda. Esa es la cifra que marca el punto de entrada a Arcadia, una nueva urbanización de lujo en Perillo, en Oleiros, donde el mercado inmobiliario de alto nivel sigue ganando terreno en el área de A Coruña.

La escalada de precios inmobiliarios no le es ajena a la obra nueva, y esta nueva urbanización hace historia al ser la primera que tiene todos sus chalets -trece- con siete cifras. Situada frente a la pista deportiva de Perillo, donde montan la pista de esquí en Navidades, y a solo unos metros de la playa de Santa Cristina o la Finca Montesqueiro, se trata de la nueva urbanización de Oleiros mejor situada. El alto precio no ha sido impedimento para que ya se hayan vendido varias propiedades.

La urbanización de la promotora Rubin Und Kinder tiene dos tipos de chalets, de tamaños ligeramente diferentes. La tipología "pequeña" tiene 393 metros cuadrados y se vende por 1.115.000 euros, mientras que la otra cuenta con 488 metros cuadrados de vivienda y el precio es de 1.323.000 euros.

Vista de la urbanización desde la zona de la piscina

Chalets de gran tamaño y con piscina tipo resort

Arcadia está formada por solo 13 viviendas unifamiliares. No hay adosados ni pareados: cada chalet es independiente y mantiene distancia con el resto, algo poco habitual incluso en promociones de gama alta.

Las casas alcanzan hasta casi 500 metros cuadrados construidos, con jardín privado y grandes ventanales que conectan el interior con el exterior. A esto se suma una zona comunitaria de más de 2.600 metros cuadrados con piscina de gran tamaño, cascada, áreas infantiles y espacios verdes que recuerdan más a un complejo vacacional que a una urbanización tradicional.

Vista de la urbanización en el contexto de A Coruña Rubin Und Kinder

Tres plantas y un sótano que no es solo garaje

Las viviendas se distribuyen en tres alturas más sótano. En la planta principal, el salón y el comedor se abren al jardín a través de grandes cristaleras, mientras que la cocina puede integrarse o mantenerse independiente según el diseño.

En la planta superior se concentran los dormitorios, con una suite principal que incluye vestidor, baño propio y balcón. Además, se reserva espacio para despacho, en línea con el auge del teletrabajo.

Uno de los elementos más llamativos está bajo rasante: el sótano. Lejos de limitarse al aparcamiento, este espacio se plantea como una zona versátil que puede convertirse en gimnasio, bodega, sala de ocio o incluso zona creativa.

Vista de la urbanización desde dentro Rubin Und Kinder

Energía, luz natural y eficiencia

Todas las viviendas incorporan suelo radiante, ventilación mecánica y paneles solares. El objetivo es reducir el consumo energético sin renunciar al confort.

La arquitectura también juega un papel clave: grandes ventanales y orientación sur en muchas estancias para aprovechar al máximo la luz natural, algo especialmente valorado en el clima gallego.

La aparición de promociones como Arcadia refleja una tendencia cada vez más visible: el crecimiento del segmento residencial de lujo en el entorno coruñés. Viviendas más grandes, más eficientes y con mayor privacidad están sustituyendo al modelo tradicional.