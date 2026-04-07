¿Crisis? ¿Qué crisis?: Los compradores internacionales se mantienen firmes en el segmento de la vivienda prime

El aumento de las transacciones inmobiliarias de extranjeros en España permanece constante desde 2008, pese al estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis del Covid y el conflicto bélico en Ucrania

Corría el año 1975. El mundo intentaba sacudirse la resaca de la crisis del petróleo que había comenzado dos años antes. Y en medio de ese bosque de sombras e incertidumbres, salía al mercado el disco “Crisis? What crisis?”, cuarto álbum de estudio de la banda británica Supertramp.

Paradojas de la historia, otro Trump -este de igual pronunciación, pero distinta grafía-, es ahora uno de los grandes protagonistas de la situación que vivimos en todo el planeta. De nuevo, el combustible (ahora gas y petróleo) en el ojo del huracán y, otra vez, el desasosiego y las dudas en los mercados internacionales.

En España, el sector de la vivienda, que ya presentaba un panorama complejo antes de la guerra en Oriente Medio debido a la colisión entre la gran demanda y la cada vez más escasa oferta, tampoco es ajeno a ese maremágnum.

Pero, los datos del pasado 2025 y los que ya conocemos del presente ejercicio nos revelan un oasis en medio de ese paisaje un tanto yermo. Año tras año, los extranjeros cada vez adquieren un mayor número de viviendas en España. Un fenómeno que además es especialmente notable en el caso del segmento de la vivienda de lujo o prime.

Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, la compraventa de viviendas a lo largo del año pasado alcanzó las 705.000 transacciones en España, de las que nada menos que 97.300 (un 13,8%) fueron realizadas por ciudadanos extranjeros, lo que supone un nuevo máximo histórico. Más del 50% de esas adquisiciones por parte de extranjeros tuvieron como protagonistas ciudadanos de la UE -británicos, los que más, seguidos de alemanes y neerlandeses-, y más del 60%, si contamos a los europeos en su conjunto (incluyendo los extracomunitarios).

De acuerdo con el Colegio General del Notariado, los extranjeros que se llevaron la palma en Galicia en 2025 en cuanto a compra de viviendas fueron, por este orden, los portugueses y los alemanes, ambos con amplio margen de ventaja sobre los italianos, que ocupan el tercer lugar. A ello hay que añadir que nuestra comunidad autónoma se convirtió el año pasado en la cuarta favorita para adquirir una vivienda en España por parte de los alemanes.

De vuelta a las cifras que manejan los Registradores, estas evidencian que la demanda extranjera se mantuvo constante en España durante los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) con ligeras caídas porcentuales respecto al total de las transacciones realizadas en territorio nacional, pero con notables aumentos en términos absolutos (número total de transacciones realizadas por extranjeros) entre cada uno de esos ejercicios.

Tampoco la extinción por parte del Gobierno de la “Golden Visa” -concesión de la residencia a ciudadanos extracomunitarios mediante una inversión inmobiliaria mínima de 500.000 euros-, en abril de 2025, detuvo el crecimiento del interés (consultas), la demanda y las operaciones de compraventa realizadas por extranjeros en España, especialmente las que concretaron los ciudadanos de la Unión Europea.

Si echamos la vista atrás, ni siquiera el estallido de la burbuja inmobiliaria (en 2008), la crisis derivada de la epidemia del Covid (en 2020) o el inicio del conflicto bélico en Ucrania (en febrero de 2022) fueron capaces de detener esa tendencia alcista en los últimos años, según el Colegio del Notariado. En sus archivos consta un desplome de las compraventas por parte de los españoles entre 2009 y 2013, con una fortísima caída de nuevo en 2020, pero en cambio un crecimiento sostenido de las transacciones con extranjeros como protagonistas -sobre todo, residentes en España- desde 2008, y más aún a partir de 2013. Eso sí, con la excepción de 2020 debido a la pandemia, aunque también en ese año el descenso entre compradores extranjeros fue mucho menor que entre nacionales.

En cuanto al segmento de vivienda preferido por los extranjeros, los Registradores avalan que esos compradores optan en muchos casos por la adquisición de inmuebles de alto valor o prime. De hecho, la media pagada por los extranjeros no residentes en 2025 superó los 3.100 euros por metros cuadrado, alcanzado en ese apartado también máximos históricos y confirmando ese interés del comprador internacional por el mercado premium español. Algo especialmente llamativo en el caso de compradores procedentes de Norteamérica, Oceanía y Asia, que el año pasado encabezaron el gasto por metro cuadrado en España.

Alberto Otero socio de Ünique, empresa especializada en la compraventa de viviendas singulares y prime, afirma que, “en el contexto actual seguimos siendo optimistas, aunque es razonable que las consecuencias de la guerra de Oriente Medio puedan ralentizar algo el crecimiento constante que ha venido experimentando la demanda extranjera en el mercado inmobiliario español, que es especialmente interesante en el segmento en el que opera nuestra empresa”.

En ese sentido, a pesar de que los datos del pasado mes de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al mercado inmobiliario en su conjunto plasman un ligero enfriamiento en cuanto al número de operaciones de compraventa inscritas -una caída del 5% respecto al mismo mes de 2025, con 57.489 operaciones-, también reflejan un incremento del 6,3% en la misma comparativa interanual en suscripción de hipotecas sobre viviendas.

En lo que respecta a Galicia, los datos son bastante mejores: la compraventa en enero desciende mucho menos que la media española (-1,7%), con 2.263 operaciones, mientras que las hipotecas suscritas registraron un aumento récord del 16,1%, lo que supone el mejor enero en la comunidad desde hace 15 años, el quinto mayor incremento por autonomías y 10 puntos sobre la media estatal.

El informe “Luxury Outlook 2026”, estudio anual de Sotheby's International Realty, difundido en el pasado mes de marzo, concluye que el mercado residencial de lujo en España mantiene un crecimiento sostenido de entre el 6% y el 8% interanual y expectativas de revalorización anual para los inversores de entre el 5% y el 10%, al tiempo que subraya el creciente interés de compradores procedentes de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Oriente Medio, junto con un aumento de los inversores sudamericanos en ciudades como Madrid, en donde muchos optan por establecer su residencia permanente.

Otero destaca que los compradores e inversores internacionales continúan apreciando el carácter de “valor refugio” de las propiedades inmobiliarias premium, “por su mayor resistencia ante escenarios de crisis o incertidumbre”. El socio de Ünique asegura además que en algunos casos está pesando el llamado efecto pasaporte, “porque la adquisición de propiedades en España puede facilitar los trámites a ciudadanos que proceden de países que no forman parte de la Unión Europea para obtener la nacionalidad o el permiso de residencia”. “La mayoría de los extranjeros que adquieren una vivienda en nuestro país buscan una segunda residencia, un lugar en el que jubilarse, una vivienda para pasar sus vacaciones o, simplemente, una inversión rentable y segura”, añade.

Y en el caso de Galicia, entre otros factores decisivos, destaca el hecho de que esa comunidad autónoma sea a día de hoy un “refugio climático” ante los cambios derivados del calentamiento global del planeta, “su seguridad física y jurídica, su gran estabilidad institucional y política, la buena gastronomía y la hospitalidad de sus gentes”. También subraya “la ubicación privilegiada de muchos inmuebles en zonas costeras o singulares desde el punto de vista paisajístico, y sus precios competitivos, frente a los muchas veces desmesurados en zonas como Levante, Baleares, Madrid, Barcelona o la Costa del Sol”.

Por último, Otero llama la atención sobre otro fenómeno sobresaliente que se ha producido en los últimos años y que sigue cobrando fuerza: “La internacionalización de algunas empresas gallegas o con sede en Galicia, ha generado un incremento de los flujos de capital y de los movimientos de profesionales y directivos, que se traduce también en un aumento de la demanda de vivienda por parte de los extranjeros”.