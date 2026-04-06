Un chalet de lujo busca dueño en Ciudad Jardín, en A Coruña: parcela de 300 m2 muy cerca de la playa

La vivienda en A Coruña atraviesa una situación complicada para gran parte de sus habitantes, debido al elevado coste tanto del alquiler como de la compra. Sin embargo, todavía hay quienes permanecen al margen de esta realidad y pueden permitirse propiedades que rozan o superan el millón de euros, como este chalet situado en Ciudad Jardín, en pleno centro de la ciudad.

La vivienda tiene un precio de 950.000 euros, se asienta sobre una parcela de más de 300 metros cuadrados y cuenta con todo tipo de comodidades y acabados de alta calidad. Además, su ubicación es privilegiada, muy próxima a las playas urbanas de Riazor, Orzán y Matadero, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan una casa en una zona céntrica.

Chalet de lujo en A Coruña

Vivienda en Ciudad Jardín, A Coruña Fotocasa

Ubicado en el corazón de Ciudad Jardín, una de las zonas más exclusivas de A Coruña, este chalet es una oportunidad única para vivir a un paso del mar, en un entorno privilegiado y lleno de encanto. A la venta en Fotocasa por 950.000 euros.

A escasos minutos de las playas de Riazor, Orzán y Matadero, y muy cerca del estadio de Riazor, su localización combina a la perfección tranquilidad residencial y vida urbana, sin faltarte de nada.

Se trata de una vivienda con origen en los años 30, que conserva el carácter y la personalidad de la arquitectura de la época, integrada en un entorno de edificaciones similares. Todo ello con el valor añadido de disponer de jardín y parcela propios en pleno centro de la ciudad, algo poco habitual y muy demandado.

Interior de la vivienda en venta en Ciudad Jardín, A Coruña Fotocasa

La casa se distribuye en varias plantas que ofrecen amplitud y versatilidad. En la planta baja encontramos un gran salón, dividido en zona de estar y comedor, situado frente a la cocina. En este nivel también hay una habitación individual -actualmente utilizada como sala de estar- y un cuarto de baño completo.

Desde una acogedora estancia de paso, equipada con chimenea y concebida como un segundo espacio de descanso, se accede a la planta superior a través de una amplia escalera.

La primera planta está destinada a la zona de noche, con cuatro dormitorios y un baño completo. Desde aquí se accede a la buhardilla, que añade un gran espacio adicional, además de trastero y otro baño, ideal para múltiples usos.

Habitación y aseo de la vivienda en venta en Ciudad Jardín, A Coruña Fotocasa

En el exterior, la parcela, de más de 300 metros cuadrados y muy soleada, permite disfrutar de dos zonas de jardín, además de contar con un cuarto de lavado independiente y un espacio de almacenaje adicional. La propiedad se completa con un sótano que alberga un garaje con capacidad para dos coches.

Con seis habitaciones, tres baños y un precio de 950.000 euros, esta vivienda es una opción excepcional para quienes buscan exclusividad, amplitud y una ubicación perfecta en A Coruña.