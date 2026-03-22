Así es el exclusivo piso de lujo en la plaza de María Pita de A Coruña con 210 m2 y 4 habitaciones a la venta

La plaza de María Pita es el centro neurálgico de A Coruña. Rinde homenaje a María Pita, quien defendió la ciudad de la armada inglesa en el siglo XVI, y está presidida por el Palacio Municipal, de estilo modernista.

Con más de 10.000 metros cuadrados, la plaza de María Pita acoge multitud de eventos a lo largo del año, desde conciertos hasta ferias medievales, pasando también por mercados de Navidad y exposiciones de vehículos.

Galerías acristaladas y vistas a la plaza de María Pita

Vivienda con vistas a la plaza de María Pita Ünique

Así, para quienes quieran disfrutar de todo esto sin salir de casa (en el sentido estricto de la palabra), surge una oportunidad única de la mano de la inmobiliaria Ünique, que comercializa una vivienda de lujo con una ubicación inmejorable.

En concreto, el piso se ubica en un edificio porticado con galerías acristaladas y dotado de accesos sin barreras arquitectónicas, con vistas a la plaza de María Pita, por un lado, y a la calle de La Franja, por el otro.

Según el anuncio publicado por Ünique, la propiedad ocupa una segunda planta completamente exterior, con una superficie construida de 210 metros cuadrados, y dispone de un trastero independiente de 12 metros cuadrados situado en la planta bajo cubierta.

"De manera opcional, ofrecemos una plaza de garaje en régimen de concesión en el aparcamiento de María Pita", señalan desde la propia inmobiliaria.

Interior de la vivienda Ünique

Por lo que respecta a la distribución interior, la vivienda cuenta con un salón-comedor, una sala de estar, un dormitorio con salida directa a un balcón orientado hacia la propia plaza de María Pita y otros dos con acceso a la galería acristalada con frente hacia la calle de la Franja.

La vivienda incorpora además una amplia cocina de 22 metros cuadrados, dos baños completos y un aseo.

"El inmueble fue objeto de una rehabilitación integral en 1998, conservando la estructura original y actualizando instalaciones, por lo que únicamente requiere la revisión o actualización de determinados elementos", indica Ünique.

El precio de venta de esta propiedad es de 990.000 euros. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la inmobiliaria a través del anuncio, proporcionando su nombre, correo electrónico y número de teléfono.