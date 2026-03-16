Sale a licitación por 2,2 millones de euros la construcción de 12 viviendas en A Coruña

La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes en la celebración del Consello da Xunta la licitación de 12 viviendas de promoción pública en la calle Rey Abdullah de A Coruña. El proyecto de construcción contará con un presupuesto de 2.210.213,06 euros, a los que se suman los 79.376 euros de la redacción.

La propuesta fue redactada por el estudio Cristina Ansede Viz. En ella se detalla la construcción de un edificio que consiste en un bajo y seis plantas. En la planta baja habrá un portal de acceso, 12 trasteros, centralización de contadores, cuarto de calderas, un cuarto comunitario, otro de basuras y un centro de transformación.

En el resto de plantas se situarán una vivienda de dos dormitorios y otra de un dormitorio por cada planta.

La construcción de estos pisos se realizará en una parcela cedida hace un año por el Concello a la Xunta de manera gratuita. Con estas nuevas viviendas de promoción pública, incluidas en las cerca de mil en diferentes fases que impulsa el Gobierno gallego en la ciudad, el Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda celebra un paso más en su objetivo de duplicar el parque de vivienda pública en toda Galicia hasta las 8.000 con el horizonte puesto en el 2028. Para 2030, la Xunta espera contar con 10.000 viviendas protegidas.