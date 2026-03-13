Comienza la construcción de 94 pisos protegidos promovidos por el concello de Oleiros (A Coruña) en Xaz Concello de Oleiros

La construcción de viviendas protegidas impulsadas por el Ayuntamiento de Oleiros avanza con el inicio de las obras de la cooperativa de Xaz, en la parroquia de Dorneda. Esta actuación forma parte de un conjunto de tres promociones que sumarán 146 viviendas de protección, promovidas a partir de suelo municipal.

La iniciativa parte de la decisión del Gobierno local de vender terrenos propiedad del Ayuntamiento —obtenidos mediante gestión urbanística— a precios inferiores a los del mercado, con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas protegidas y reducir su coste final.

El alcalde, Ángel García Seoane, señaló que en Oleiros sí se ha apostado por este tipo de promoción pública de vivienda y recordó que el Ayuntamiento ha impulsado hasta ahora 1.171 viviendas de precio público en el municipio.

Según explicó el regidor, la disponibilidad de estos terrenos es resultado de la planificación urbanística municipal. En el desarrollo de la urbanización de Xaz, originalmente de propiedad privada, el Ayuntamiento pasó a disponer de unos 300.000 metros cuadrados de suelo, destinados a diferentes usos.

Entre ellos se encuentran parcelas para vivienda protegida, futuros equipamientos municipales, zonas verdes y espacios como el Bosque de Xaz o el Castro de Xaz. El desarrollo urbanístico también incluyó actuaciones como la construcción de dos depósitos de agua, la ampliación de la depuradora de Xubín y la obtención de ingresos por la venta de suelo municipal en el ámbito del campo de golf.

Diferencia de precios con el mercado libre

Frente a la promoción municipal se están construyendo viviendas de mercado libre que se comercializan en torno a los 400.000 euros. Las viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento tienen un precio medio de unos 205.000 euros más IVA, según los parámetros fijados por la Xunta, que varían en función de los metros cuadrados.

Además, cada vivienda cuenta con una subvención autonómica de 10.000 euros.

Nuevas parcelas para vivienda protegida

El Ayuntamiento también ha sacado a subasta pública tres parcelas destinadas a nuevas promociones de vivienda protegida: dos situadas en la plaza de A Rabadeira y una en Mera, en la calle Eduardo Galeano.

Una vez adjudicados los terrenos y completados los trámites necesarios, se abrirá un proceso de inscripción para las personas interesadas en optar a la compra de estas viviendas. Según el Ayuntamiento, se informará de este proceso a través de los canales municipales.

Con estas parcelas está prevista la construcción de 34 viviendas protegidas más, de las cuales 19 se ubicarán en Oleiros y 15 en Mera.