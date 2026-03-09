La Xunta licita 264 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña, con inversión de 52 millones

La Xunta de Galicia licitará la construcción de 264 viviendas de promoción pública (VPP) en la parcela Z-44 de Xuxán, en A Coruña, con un presupuesto de 51,6 millones de euros.

El contrato incluye la redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución, estableciendo como obligatorio el uso de técnicas industrializadas, priorizando las propuestas que cumplan con los criterios de innovación en construcción.

La parcela destinada a las nuevas VPP tiene una superficie aproximada de 4.080 metros cuadrados y es propiedad de la Xunta de Galicia.

Este terreno forma parte de la modificación del PXOM de A Coruña promovida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que transformó su uso inicial de terciario a residencial.

Otra parcela, la Z-46, también albergará 264 viviendas, cuya redacción del proyecto y dirección de obra ya fue licitada por 1,62 millones de euros el pasado 16 de enero.

Con este proyecto, la Xunta alcanza 1.061 viviendas en distintas fases de ejecución en la ciudad, incluyendo 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años y 168 viviendas en Elviña destinadas preferentemente a la juventud.

La inversión total prevista supera los 200 millones de euros, sin contar el valor de las parcelas, de las cuales 962 son propiedad de la Xunta y las 99 restantes cedidas por el Ayuntamiento de A Coruña.

El Gobierno gallego avanza así en su compromiso de duplicar el parque de vivienda pública para 2028, alcanzando las 8.000 unidades, y prevé incrementarlas hasta 10.000 en 2030, según lo establecido en el Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030.