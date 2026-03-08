La Xunta recibe 18 ofertas para proyectar 36 viviendas públicas en Santiago de Compostela

La Xunta de Galicia ha recibido 18 ofertas para la redacción del proyecto y la dirección de obra de una promoción de 36 viviendas públicas en Volta do Castro, en Santiago de Compostela.

Estos trabajos fueron licitados por 297.013 euros, mientras que la construcción de los inmuebles supondrá una inversión total estimada de 7 millones de euros.

Esta actuación se impulsa al amparo de la modificación normativa en vigor desde el 1 de enero, que permite construir vivienda protegida en suelos dotacionales, como es el caso de la parcela autonómica situada en Volta do Castro.

La futura promoción se suma a otras actuaciones que la Xunta ya tiene en marcha en la capital gallega. Entre ellas destacan los 60 pisos públicos que se están construyendo en Lamas de Abade y O Castiñeiriño, cuya entrega está prevista a lo largo de este año.

Además, también se encuentra en fase de redacción el proyecto para habilitar alojamientos compartidos para jóvenes en la zona de Xoán XXIII, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

A estas actuaciones se suma la licitación de la redacción del proyecto para construir 244 viviendas de promoción pública y una residencia universitaria con 150 plazas en Salgueiriños, dentro del plan de impulso a la vivienda pública en la ciudad.

Por otro lado, el Gobierno gallego trabaja también en el desarrollo de suelo residencial en Mallou para habilitar parcelas donde se puedan levantar hasta 3.400 nuevas viviendas, en colaboración con promotores privados y cooperativas.