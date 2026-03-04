Así será la urbanización de A Baiuca-A Penouqueira, en Arteixo (A Coruña): se licitará en 2027

A Baiuca-A Penouqueira, en Arteixo, contará con 160 viviendas colectivas, una zona comercial y una parcela destinada a equipamiento para servicios o dotaciones. La Xunta invertirá para ello 2,5 millones de euros en la urbanización de unos 82.500 metros cuadrados de suelo.

Así lo ha explicado este miércoles la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ha visitado la zona acompañada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, para presentar el Proxecto de Interese Autonómico (PIA).

Este es el tercero de los 12 PIA que tramita la Xunta para lograr suelo residencial donde construir vivienda que alcanza la aprobación inicial, después de los de Sagrado Corazón en Lugo y el de Lavadores en Vigo. Allegue destacó que esta aprobación inicial del PIA supone "el comienzo de un nuevo barrio en el ayuntamiento, céntrico, con nuevos hogares, bien comunicado, con espacios verdes, zonas de ocio y servicios".

El ámbito de A Baiuca-A Penouqueira delimita 82.500 metros cuadrados de suelo, del cual cerca de 13.000 será residencial, al lado de la travesía de A Coruña, "que servirá para que promotores y cooperativistas construyan 160 viviendas".

El PIA establece que estas 160 nuevas viviendas colectivas estarán integradas en bloques aislados, rodeadas de espacios verdes. La altura máxima de los edificios será de bajo y tres plantas para minimizar el impacto visual y las que sean protegidas tendrán calificación permanente, tanto las destinadas a la venta como a alquiler.

Recreación aérea de la urbanización de A Baiuca-A Penouqueira. Xunta

El proyecto, además, contempla una zona comercial y una parcela destinada a equipamiento (2.050 metros cuadrados) para servicios o dotaciones. La urbanización incluye 200 plazas de aparcamiento y se reservan más de 13.000 metros de espacios libres públicos además de zonas verdes, con la previsión de 200 árboles.

Allegue, por último, destacó que una de las singularidades en el ámbito será la instalación de un elevador y una pasarela accesible en la avenida de Galicia.

¿Cuáles son los plazos?

Tras la aprobación inicial del PIA el pasado lunes en el Consello da Xunta y de la publicación hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.

La Xunta explica que posteriormente se recabarán los informes sectoriales necesarios con carácter de urgencia, de manera que deberán ser emitidos en mes y medio. La previsión es que el PIA cuente con la aprobación definitiva en el último trimestre de este año.

Urbanización de A Baiuca-A Penouqueira. Xunta

Paralelamente, se trabajará en el proyecto de expropiación y en el de urbanización. Hay que señalar que la mayor parte de los terrenos son propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

La Xunta prevé licitar la urbanización en el próximo 2027, y en el 2028 estará ya en obras. Se simultaneará la urbanización con el concurso de parcelas que convocará la Xunta para que promotores y cooperativistas accedan para construir vivienda protegida, con el fin de poder disponer de esta bolsa de vivienda lo antes posible.