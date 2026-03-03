Así serán las 11 nuevas viviendas sociales de Adelaida Muro, en A Coruña: entre 1 y 4 habitaciones

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presentó hoy en A Coruña la puesta en marcha de un proyecto de 11 nuevas viviendas de alquiler social en la zona de Adelaida Muro, dentro de la estrategia del Gobierno de España para garantizar el derecho a la vivienda.

Según explicó, las viviendas contarán con entre 1 y 4 habitaciones distribuidas en un edificio de cuatro plantas, y los alquileres no superarán el 30% de los ingresos medios.

Además, el proyecto contempla que estas viviendas sean públicas a perpetuidad, asegurando que nunca sean vendidas a fondos privados.

Blanco recordó que la inversión en Galicia en vivienda pública representa dos de cada tres euros procedentes del Estado, con más de 25 millones de euros destinados a 690 viviendas, y cerca de 45 millones en rehabilitación y acomodación de inmuebles para alquiler en A Coruña.

"La vivienda es un derecho fundamental y, como tal, debemos garantizarlo desde lo público", subrayó, destacando que el proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción, con la intención de iniciar las obras antes de finales de año.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, resaltó la importancia de políticas integrales que contengan la subida de precios y faciliten el acceso a vivienda asequible.

Rey destacó medidas como la regulación de viviendas de uso turístico, la disponibilidad de suelos para vivienda pública y la declaración de zona de mercado residencial tensionado, que ya está dando resultados en la contención y bajada de los precios de alquiler.

La alcaldesa agradeció al Gobierno central su colaboración y apuesta por los derechos de las personas, y celebró que este proyecto permitirá a los jóvenes y familias de A Coruña independizarse y acceder a un hogar digno.

Blanco añadió que se estudia la posibilidad de ampliar el parque de vivienda pública en A Coruña, utilizando los recursos disponibles, y reafirmó el compromiso del Gobierno de España con la ciudad y con la solución del problema de la vivienda.

"Queremos asegurar un modelo de vivienda pública asequible y estable en el tiempo, que permita a la juventud y a las familias planificar su futuro con seguridad", concluyó.