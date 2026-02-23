Los visados para construir vivienda nueva en A Coruña caen un 28% en un año, hasta 494

La crisis de la vivienda en una zona de mercado residencial tensionada como A Coruña ofrece datos en distintas categorías: alta demanda frente a escasa oferta de alquiler, precios de arrendamiento al alza, caída en volumen de ventas. También en la actividad constructiva, según los registros anuales del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (Coatac).

Los visados para la construcción de vivienda en 2025 experimentaron descensos: solo en la ciudad de A Coruña los iniciados para la ejecución de obra fueron un 28,3% menos que a lo largo del año anterior (494 frente a 689); en el conjunto de la provincia la caída fue del 9,68% (1.839 frente a 2.036).

La dinámica negativa, influenciada por la incertidumbre que el sector vive a nivel nacional, tiene un contrapunto si se evalúa la evolución de los últimos cinco años. Coatac destaca que los datos de 2025 suponen un 7,53% más que el promedio de los últimos cinco años.

En 2020 se visó en la ciudad la construcción de 173 viviendas, cifras que subieron en los años siguientes a 386, 403, 325 y 689, para volver a caer el año pasado a 494 visados. También en el mismo periodo crecieron los visados un 7,78% en la provincia coruñesa.

Con la demanda de vivienda en niveles altos y la oferta insuficiente, Coatac insta a reforzar la colaboración entre los promotores y las administraciones para paliar una crisis de alojamiento que permita ajustar los precios y facilitar el acceso.

"Las vías para resolver el problema pasan por un marco estable de colaboración público-privado. Esta fórmula permitiría maximizar recursos y ganar en eficacia para construir y poner en el mercado viviendas a precios asequibles", explica el presidente del colegio, Carlos Mato.

"La gestión del suelo ha de ser ágil, con seguridad jurídica. Hay que impulsar políticas de vivienda y movilidad en los principales núcleos de población y reforzar la colaboración público-privada para equilibrar el mercado" Carlos Mato, presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica

En su opinión, también "es indispensable contar con suelo finalista". "La gestión del suelo debe ser ágil, con garantías, seguridad jurídica y a precios razonables". La receta radica en "impulsar políticas de vivienda y movilidad en los principales núcleos de población de la provincia y reforzar la colaboración público-privada para equilibrar el mercado".

Especialización

El presidente del Coatac considera no obstante que el sector de la construcción en la ciudad de A Coruña "vive un buen momento". El incremento de la actividad de obra nueva, que continuará con las nuevas promociones previstas a corto y medio plazo, impulsa el sector hacia una etapa con mayor dinamismo.

La previsión de Mato en 2026 apunta a la especialización. "La ocupación laboral de nuestros profesionales está cerca del 100% en la provincia. La demanda de profesionales especializados seguirá creciendo en los próximos años", comenta, aunque también reconoce que "continúa la dificultad para encontrar personal cualificado".

Expedientes y presupuestos

Otros datos que recoge el Coatac en su último informe muestran que los expedientes de obras en la ciudad de A Coruña en 2025 cayeron levemente: un 3,54% respecto a 2024. Ese año registró 226 expedientes que incluyen todo tipo de actuaciones en viviendas, locales comerciales o elementos de edificios, frente a los 234 del 2025. Los expedientes en la provincia crecieron 0,89%, de 1.629 a 1.643, según datos del Colegio.

El presupuesto de ejecución material de las direcciones de obras visadas en 2025 en la provincia de A Coruña sumó 406 millones de euros, a una media de 247.568 euros para cada iniciativa inmobiliaria. En el año anterior se alcanzaron los 421 millones, 258.836 euros por obra.