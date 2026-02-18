El 'éxito' de viviendas sin construir en el Agra, en A Coruña, a los ocho años de pedir licencia

Anuncio de la promoción inmobiliaria en el número 270 de la ronda de Outeiro de A Coruña. Quincemil

¿Cuánto puede tardar en construirse un edificio de viviendas en A Coruña? La normativa urbanística determina la respuesta, pues no todo el suelo destinado a edificación es igual en la ciudad. Tampoco son iguales los proyectos inmobiliarios, que pueden verse condicionados por particularidades del terreno. La demanda, otro factor, varía con el tiempo. En el Agra, al fin va a empezar la construcción de un bloque de 45 pisos.

Han pasado ocho años desde que se solicitó la primera licencia para levantar viviendas en el número 270 de la ronda de Outeiro, un solar frente a las Casas de Franco que hasta hace poco sirvió de aparcamiento para un supermercado. Aunque la espera ha sido larga, más del 70% de los pisos proyectados están vendidos.

Quien pase por delante del solar puede ver desde hace meses una gran valla publicitaria con la imagen virtual del inmueble, en cuyas ventanas de la fachada principal se ha pegado una etiqueta roja que anuncia que más de una veintena de pisos se han adquirido.

La última licencia se pidió hace más de dos años y el Gobierno local tardó en concederla 24 meses, en diciembre pasado, apunta Amador Muñoz, gestor inmobiliario de Fincas Galicia, que comercializa el edificio. Tardará otros dos años en construirse, a cargo de Álvarez Rivas.

Interior del solar donde se edificarán las 45 viviendas de Ronda 270. Quincemil

"Sabemos que la tramitación en el Ayuntamiento de A Coruña es especialmente lenta, a veces hay que pasar por un vía crucis para obtener un permiso", se queja Muñoz.

Las catas arqueológicas en la finca terminaron hace unos días, en las próximas semanas se va a vaciar el terreno y cubrir y apantallar la zona, y las obras de la promoción Ronda 270 comenzarán en marzo.

Pese a los "retrasos administrativos", sobre plano ha surgido interés por estas viviendas, según Muñoz, por parte de familias y particulares, mayores de la zona que residen en pisos con la accesibilidad reducida y perfiles trabajadores como funcionarios y maestros.

Solar complejo, tramitación larga

Lo que oferta este nuevo edificio residencial de ocho plantas son estudios y pisos de una, dos y tres habitaciones, de entre 61 y 160 metros cuadrados. Los precios han tenido una "evolución escalonada" a medida que ha subido la demanda, de 181.000 euros en el caso de los estudios y entre 270.000 y 587.000 euros los demás, todos con terraza.

Un dormitorio de la futura construcción en la ronda de Outeiro.

El proyecto original preveía construir 30 viviendas en el terreno que durante años estuvo alquilado como aparcamiento por el supermercado Eroski, para el que se pidió licencia en 2018. Pero los propietarios de las fincas en que se divide el solar tuvieron que proyectar una distribución distinta porque la anterior impedía edificar de acuerdo con el plan general.

La compleja reorganización y normalización de las fincas demoró el plan, que no recibió la autorización final hasta diciembre de 2025 con hasta 45 pisos.

Demanda tras el parón inmobiliario

La demanda de vivienda en A Coruña es alta y la oferta escasa, describen el sector inmobiliario y la administración local. Por ello sorprende que tras el "parón" causado por el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de la primera década del siglo XXI se hayan vuelto a pegar los carteles de viviendas vendidas en bloques que no han iniciado su construcción.

Según la inmobiliaria, los compradores en Ronda 270 son familias, aunque en otras promociones sin empezar o en marcha hay fuentes de la construcción que señalan que existe una "demanda artificial" con la que el producto va a parar a fondos de inversión y no a residentes con necesidades de vivienda.

Imagen virtual de una terraza de la promoción Ronda 270.

Así lo apunta la presidenta de la delegación coruñesas del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, quien señala una burbuja financiera con "entre el 60% y el 80%" de las inversiones destinadas al sector inmobiliario.

"La avidez de este mercado no soluciona el problema de vivienda sino que crea un mercado asimétrico con demanda artificial que infla los precios y donde la poca oferta que hay no va dirigida a los demandantes mayoritarios", explica Varela.