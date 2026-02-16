Vivienda comercializa diecinueve parcelas industriales en Curtis (A Coruña): estos son los precios

La entidad estatal de vivienda, Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la comercialización de diecinueve parcelas de la actuación industrial 'Curtis Texeiro 1ª y 2ª fase' ubicadas en el municipio de Curtis, A Coruña.

Según ha trasladado el departamento estatal, las parcelas que se ofrecen son de diferentes usos: de industria media aislada, industria grande aislada y de equipamiento comercial, con una superficie total de 158.996,62 m² y precios que van desde los 163.000 a los 822.000 euros, impuestos excluidos.

Las referidas parcelas, para cuya comercialización se abre el plazo de presentación de ofertas son: B10, B11, B12, B13, B14, C1 Y C2, D1, D2, E1, E2, H1 y Equipamiento Comercial, en Curtis Texeiro – 1ª fase; y D5, D6, D7, D10, D11 y D12, en Curtis Texeiro – 2ª fase. Los precios base de licitación son los siguientes:

Tabla con las parcelas Cedida

El anuncio de apertura de plazo para la adquisición, que será mediante procedimiento abierto por concurso, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de abril de 2026.

La actuación empresarial 'Curtis -Texeiro 1ª y 2ª fase' cuenta con una ubicación estratégica que facilita el acceso al Concello de Curtis, se encuentra a media hora por carretera de A Coruña, Santiago y Lugo, lo que unido a sus comunicaciones por carreteras que enlazan fácilmente hacia Madrid, Cantabria y el norte de la península.