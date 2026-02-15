A la venta garajes completos en A Coruña por un millón y medio, "oportunidades de inversión"

Un garaje entero a la venta en A Coruña por más de un 1,5 millones de euros. Idealista

Se vende un garaje entero en A Coruña por más de un millón y medio de euros y capacidad para 216 vehículos. Otro por 1,5 millones para 64 coches. Hay otras ofertas más económicas: 880.000 euros con 30 plazas; 400.000 por un lote de 23 en una planta sótano.

No es habitual, pero se venden garajes completos. En Eirís, Os Mallos, Riazor, Vioño. Los portales inmobiliarios que los anuncian, como Idealista, los promocionan como "oportunidades de inversión".

Si un ciudadano que no tiene lugar cubierto donde aparcar en su bloque residencial necesita una plaza para su vehículo, suele buscar ofertas de venta o alquiler, según su disponibilidad económica. Las instalaciones íntegras están al alcance de otro tipo de adquirentes: empresas o fondos de inversión o agencias (Aliseda, Altimira, Solvia) dependientes de bancos nacionales quienes las compran.

"Los garajes completos a la venta suelen proceder de inversiones fallidas", describe Silvia de Santiago, de Centro Inmobiliaria. Otras razones son "un embargo, una falta de acuerdo entre socios por su explotación, una obra prevista que finalmente no se hace, una concesión que alguien quiere vender".

En esta agencia hay ahora un garaje completo a la venta por lotes: por uno de 40 plazas se piden 400.000 euros, por el resto 460.000. Ocupa uno de los cuatro sótanos de un edificio en Eirís donde en su momento se proyectó un supermercado con parking en uno de esos sótanos.

Garaje a la venta en A Coruña que no se ha llegado a usar. Idealista

El recinto no se construyó, pero el garaje sí, del que una parte pertenece a la cooperativa que levantó el edificio y la otra a un fondo. Si se remata la obra, se pintan las plazas y se obtiene licencia de ocupación, ya se podría usar; hasta la fecha no se ha hecho.

Este garaje ha cumplido un año a la venta, "demasiado tiempo para una inmobiliaria". Centro vendió otro entero en Vioño después de que la empresa que lo tenía en concesión dejase su actividad en la provincia de A Coruña. Se desprendió del garaje "en rentabilidad", con las plazas alquiladas.

¿A quién se venden? "A empresas, a inversores, a alguien que quiera explotarlos o luego revender o alquilar", explica De Santiago.

Motivos empresariales

Detrás de un garaje completo en venta también hay otros motivos. En la zona de Vioño, una empresa en vías de disolución quiere deshacerse de activos, entre ellos un parking con más de 200 plazas que explota. El anuncio lleva seis meses en otra agencia coruñesa.

"Ideal para coches grandes, todoterrenos y furgones, cuenta con plazas de garaje muy espaciosas y un ascensor exclusivo que facilita el acceso a cada nivel", detalla el anuncio. Se piden más de 1,5 millones de euros.

Garaje de A Coruña que se vende completo. Idealista

Suscita interés, señalan desde la agencia, así como otro anuncio de otra oficina casi por el mismo valor en la zona de Riazor. En este caso el garaje tiene cerca de 90 plazas en tres partes, todas alquiladas a distinto precio, y el propietario de parte de ellos es un particular que ya no quiere tenerlo. "Llama gente interesada en alquiler, pero el dueño solo vende", apuntan en esta otra inmobiliaria.

Como la vivienda: poca oferta, mucha demanda, precios altos

Las agencias contienen anuncios de venta y alquiler de plazas de garaje o en régimen de concesión con derecho a uso durante un periodo de tiempo.

En Idealista se encuentran ofertas desde 1.600 euros en Someso o 2.000 en el Agra hasta 200.000 en Ciudad Vieja si se desea comprar. Los precios de arrendamiento, más escaso, van desde 20 y 30 euros para motos y 55 para coches en distintas zonas de la ciudad hasta 230 euros en el Ensanche y Ciudad Jardín.

El mercado de las plazas de garaje en A Coruña ha experimentado, según el sector, una dinámica "paralela a la de la vivienda". "Hay mucha demanda y poca oferta", explican desde Centro Inmobiliaria. Así que los precios se disparan y varían según el barrio en que haya plazas libres.

"En el centro teníamos cinco o seis plazas disponibles hace seis años, ahora no hay nada. Y se construye o se compra piso antiguo para rehabilitar sin plaza para aparcar, tienes que buscarla", señala De Santiago.

Una compra en el centro puede superar los 50.000 euros, en Monte Alto 40.000, en el Agra 20.000, en Mesoiro de 12.000 a 16.000, calcula esta profesional. "La plaza de garaje sube en proporción a la de los pisos porque hay demanda para todo".