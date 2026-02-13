Adjudicada la redacción del proyecto para construir 17 viviendas públicas en Culleredo (A Coruña)

Los miembros del consejo, durante la sesión en la que se aprobó la adjudicación de las 17 viviendas

La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso en materia de vivienda pública al adjudicar la redacción del proyecto y la dirección de obra para la construcción de 17 viviendas de promoción pública en Culleredo. Así lo acordó el consejo de administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia S.A., presidido por la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.

El contrato ha sido adjudicado al estudio Muñiz Más Alfaya S.L.P. por un importe de 106.673,60 euros, IVA incluido. El plazo previsto contempla tres meses para la redacción del proyecto básico y dos meses adicionales para la elaboración del proyecto de ejecución, contados desde la firma del contrato.

Las futuras viviendas se levantarán en una parcela propiedad de la Xunta situada en la calle Alcalde Domingo Sierra, en Culleredo, lo que permitirá ampliar la oferta pública de vivienda en este municipio del área metropolitana coruñesa.

Con esta actuación, el Gobierno gallego avanza en su objetivo de duplicar el parque público residencial antes de que finalice 2028, con la meta de alcanzar las 8.000 viviendas en toda la comunidad.