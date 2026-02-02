Vivienda pide a las plataformas la retirada de 3.829 anuncios de pisos turísticos ilegales en Galicia

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas online, como Idealista y Airbnb, la existencia de 86.275 pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios de sus portales web. En Galicia, se ha solicitado la retirada de 3.829 anuncios de inmuebles.

Se trata de viviendas que solicitaron el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos necesarios. Desde julio, es obligatorio dicho código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De esta manera, tras recibir la notificación, el Ministerio señala que "las distintas plataformas que operan en el sector turístico deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios de estos inmuebles", que pueden estar siendo comercializados en varias de ellas a la vez.

En total, se recibieron 412.253 solicitudes de registro, de las cuales el 78% corresponden al alquiler turístico, mientras que el 22% son de alquiler de temporada. Entre los municipios con mayor número de solicitudes revocadas destaca Madrid (5.344), seguido de Barcelona con (5.005) y Marbella (2.993).

A nivel autonómico, la de Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 21.872. De hecho, la provincia de Málaga cuenta con siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas. Seguidas de la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350), Madrid (5.893) y Galicia (3.829), se sitúan en la parte alta de la tabla en número de registros denegados.